Quaresma revela namoro antigo com Flamengo: ‘Queria muito’

O ex-jogador Ricardo Quaresma afirmou que teve conversas com Jorge Jesus sobre possível transferência ao Flamengo em 2019. Durante a abertura da Liga Nacional de Showbol nesta terça-feira (18), o ex-atacante afirmou que tinha o desejo de atuar pelo Rubro-Negro, mas que a ideia não avançou.

— Eu e JJ (Jorge Jesus) trocamos algumas ideias, mas não passou disso. Àquela altura eu estava no Beşiktaş, e não passou disso. Eu queria muito, o JJ também queria, mas não conseguimos realizar isso — declarou Quaresma.

Na época, o então atacante acabou deixando o Beşiktaş para se transferir ao Kasimpasa, também da Turquia. Revelado pelo Sporting, o ex-jogador teve passagens por Barcelona, Porto, Inter de Milão e Chelsea. Fez parte da seleção de Portugal campeã da Eurocopa de 2016.

Liga de Showbol

O Showbol, modalidade que conta com a participação de ex-jogadores, está de volta ao Rio de Janeiro. Liderado por Djalminha, Romário, Thiago Neves, Diego Souza, Petkovic e Léo Moura, a Liga Betnacional de Showbol começa nesta terça-feira (18), na Zona Oeste do Rio. Além de nomes do esporte, o torneio contará com as presenças de influenciadores e astros da música. Ricardo Quaresma integra o Lopi Football Club.

