Regras do Showbol: entenda como funciona a dinâmica do esporte

O showbol é uma modalidade derivada do futebol tradicional, desenvolvida originalmente na América do Norte em 1969 para permitir partidas durante o rigoroso inverno local. Rapidamente popularizou-se por sua dinâmica única, sendo praticado por ex-atletas do futebol tradicional, que encontram no esporte uma forma divertida e competitiva de continuar atuando após o fim das suas carreiras profissionais. O Lance! te explica as regras do Showbol.

A modalidade é jogada em quadras menores e cobertas, geralmente revestidas por grama sintética e delimitadas por paredes ou tabelas transparentes. Este aspecto contribui para que a bola permaneça em constante movimento, gerando partidas ágeis, emocionantes e repletas de gols, atraindo públicos em diversos países.

No Brasil, o showbol chegou na década de 1970, trazido por Francisco Monteiro, também conhecido como Todé. Inicialmente popular, caiu em esquecimento por algumas décadas, retornando com força total nos anos 2000, com torneios oficiais e uma seleção brasileira forte e competitiva, conquistando fãs rapidamente.

Principais regras do Showbol:

Campo de jogo do Showbol

Quadra retangular, com comprimento mínimo de 42 metros e máximo de 44 metros, largura mínima de 22 metros e máxima de 24 metros. Revestimento obrigatório de grama sintética. O campo é cercado por paredes transparentes, chamadas tabelas, impedindo a saída constante da bola e mantendo o ritmo acelerado do jogo.

A bola

Utilizada a mesma bola do futebol tradicional. Circunferência entre 68 e 79 centímetros e peso entre 410 e 450 gramas.

Jogadores e substituições no Showbol

Cada equipe possui seis jogadores em quadra: cinco jogadores de linha e um goleiro. Substituições ilimitadas, que podem ocorrer a qualquer momento sem autorização prévia do árbitro, mantendo alta intensidade durante toda a partida.

Uniformes

Jogadores devem utilizar tênis próprios para futebol society ou futsal, calção e camisa esportiva padronizada.

Árbitro e cartões no Showbol

Um único árbitro controla toda a partida, sendo responsável por aplicar as punições por infrações. Cartão azul: infrações graves são punidas com suspensão de dois minutos do atleta, deixando sua equipe temporariamente com um jogador a menos. Cartão vermelho: expulsão definitiva do jogador da partida, deixando sua equipe com um atleta a menos até o final do jogo.

Duração da partida

Cada partida é disputada em dois tempos de 25 minutos, com intervalo de 10 minutos entre eles.

O relógio do jogo é corrido, sendo interrompido apenas em situações específicas, como atendimentos médicos ou emergências.

Bola em jogo e reposição no Showbol

A bola permanece em jogo quase constantemente devido à presença das tabelas. Se a bola ultrapassar as paredes laterais na defesa da equipe responsável pela ação, é marcado pênalti contra a equipe que a colocou para fora. Caso ocorra no ataque, o goleiro adversário recoloca a bola em jogo.

Regras para o gol

O gol é validado quando a bola ultrapassa totalmente a linha entre as traves. Vence o jogo quem marcar mais gols.

Infrações e penalidades no Showbol

Faltas são marcadas por chutes, golpes, empurrões ou contato excessivo com o adversário. Faltas ocorridas dentro da área resultam em cobrança de pênalti. Também é marcado pênalti quando a bola ultrapassa a tabela e sai da quadra no setor defensivo da equipe responsável pela saída.

Com sua dinâmica especial e regras que privilegiam o espetáculo, o showbol conquistou uma posição importante no cenário esportivo, atraindo cada vez mais fãs ao redor do mundo.