Campeões do Showbol no Brasil: confira a lista dos vencedores

O Campeonato Brasileiro de Showbol rapidamente conquistou fãs ao reunir jogadores lendários que fizeram história no futebol tradicional. A modalidade, disputada em quadras reduzidas, garante partidas emocionantes e cheias de gols, proporcionando uma nova vida esportiva para atletas aposentados. O Lance! destaca todos os campeões do Showbol no Brasil.

Criado em 2008, o torneio tem se destacado ao longo dos anos, atraindo público com partidas recheadas de grandes nomes do futebol nacional. O Showbol Brasil, responsável pela organização, conseguiu estabelecer a competição como um evento regular no calendário esportivo brasileiro, com a participação fixa de 12 clubes tradicionais.

Entre os vencedores, o Flamengo se destaca como maior campeão, com quatro títulos conquistados. Além do clube rubro-negro, Santos, Vasco da Gama e Fluminense também conseguiram levantar a taça do torneio.

Campeões de Showbol no Brasil

Campeões por edição:

2008 – Santos: A edição inaugural teve o Santos como campeão após vencer o Atlético Mineiro por 6 a 2 na final. 2009 – Flamengo: Comandado por Djalminha, o Flamengo conquistou o primeiro de seus quatro títulos ao derrotar o Santos por 11 a 8. 2010 – Flamengo: Novamente campeão, o Flamengo superou o Corinthians com um placar de 9 a 7, consolidando sua força na modalidade. 2011 – Vasco da Gama: Em um clássico emocionante, o Vasco venceu o São Paulo por 9 a 7, conquistando seu primeiro e único título na competição até o momento. 2012 – Flamengo: O terceiro título do Flamengo veio em mais uma goleada expressiva contra o Santos, vencendo por 14 a 7. 2013 – Flamengo: O tetracampeonato chegou após vitória por 11 a 9 sobre o São Paulo, confirmando a hegemonia rubro-negra. 2014 – Fluminense: O Fluminense quebrou a sequência flamenguista ao derrotar o Palmeiras na decisão por 13 a 9, conquistando seu primeiro título.

Principais artilheiros do Showbol:

Djalminha é um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro de Showbol, sendo artilheiro em cinco edições (2009, 2010, 2012, 2013 e 2014), todas pelo Flamengo. Amoroso, atuando pelo São Paulo, foi o maior goleador em 2011, enquanto Oséas, pelo Palmeiras, conquistou o prêmio de artilheiro na edição inaugural, em 2008.

Títulos de Showbol por clubes:

Flamengo: 4 títulos (2009, 2010, 2012 e 2013)

Santos: 1 título (2008)

Vasco da Gama: 1 título (2011)

Fluminense: 1 título (2014)

Conquistas por estado e região:

O estado do Rio de Janeiro domina a competição com 6 títulos, seguido por São Paulo com apenas um troféu. A região Sudeste concentra todos os títulos disputados até agora.

Esses dados e recordes ajudam a destacar o charme e a emoção do showbol, uma modalidade que mantém vivos os talentos históricos do futebol brasileiro, atraindo cada vez mais fãs pelo país.