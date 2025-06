Gol perdido em Inter de Milão x Fluminense viraliza: ‘Brincadeira’

O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. No confronto, um gol perdido pelo time italiano viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Esposito cruzou uma bola, Lautaro Martínez escorou para trás, onde se encontrava De Vrij livre para finalizar na pequena área. Mesmo sem muita pressão, o zagueiro conseguiu se enrolar no arremate e chutar para fora.

A chance perdida viralizou de maneira rápida nas redes sociais. Torcedores não acreditaram na oportunidade perdida. Veja abaixo a repercussão:

➡️ Fluminense nunca perdeu para um time italiano

Inter de Milão x Fluminense

A vitória Tricolor começou a ser construído logo no início da partida. Aos dois minutos, German Cano balançou as redes. Na jogada, Martinelli ganhou importante dividida com De Vrij e passou para John Arias, que se encontrava livre na ponta direita. O colombiano levou a bola até a linha de fundo e cruzou para Cano, que de cabeça balançou as redes.

Posteriormente, a equipe italiana chegou a criar chances de deixar tudo igual no placar, mas não conseguiu ser precisa. Por outro lado, o Fluminense voltou a marcar na reta final do confronto. Hércules balançou as redes aos 47 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação do clube carioca.

Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.