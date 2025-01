A Panini, empresa conhecida no setor de colecionáveis e publicações de quadrinhos, revistas infantis e mangá, lançou o álbum de figurinhas de La Liga da atual temporada 2024/25. No entanto, a marca optou por usar como destaque do Real Madrid Kylian Mbappé ao invés do craque Vini Jr., eleito melhor jogador do mundo pela Fifa.

Além da polêmica em não destacar o brasileiro na capa, a marca cometeu uma gafe. A Panini usou a imagem do jogador colombiano James Rodríguez para representar o o Rayo Vallecano. No entanto, o meio-campista deixou a equipe no início do ano e está atualmente no León, do México.

Álbum de figurinhas de La Liga tem Mbappé no lugar de Vini Jr. e James Rodríguez (Foto: Divulgação/Panini)

James defendeu o time espanhol durante uma temporada, tendo entrado em campo em apenas sete oportunidades, após passagem polêmica pelo São Paulo, entre 2023 e 2024. Pelo clube paulista, ele participou de 22 jogos e marcou 2 gols.

Já Mbappé chegou ao Real Madrid na última temporada como uma das principais transações da janela. O motivo? A grande novela envolvendo a ida do jogador à equipe espanhola e o interesse do PSG em mantê-lo no elenco.

Desta forma, Mbappé chegou à Espanha com os holofotes voltados para si. No entanto, em questão de número e destaque em La Liga, Vini Jr. tem maior aproveitamento.

O brasileiro terminou o ano com cinco prêmios individuais, além das conquistas em grupo da última temporada: Espanhol, Champions League, Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes da Fifa), Supercopa da Uefa e Supercopa da Espanha.

Lançado no dia 24 de janeiro, o álbum da temporada La Liga 2024/25 tem 48 páginas, 431 figurinhas, mais 13 extras, e já está à venda nas bancas e na internet por até R$ 199,90.