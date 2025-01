Jornalista da Band aparece na ‘planilha dos influenciadores’: ‘Pegou muito mal’

O comentarista João Pedro Sgarbi, da Band, que apresenta o Jogo Aberto, foi um dos influenciadores expostos na viral "Planilha dos Influenciadores". Elogiado no início do feedback, mas criticado por falar mal do produto que fez publicidade, Scarbi foi um dos comentaristas esportivos identificados na planilha. O jovem de 22 anos não se pronunciou.

continua após a publicidade

JP Scarbi ao vivo no "Jogo Aberto" - SP (Foto: Reprodução)

➡️ CazéTV anuncia que encerrará transmissões em plataforma em 2025

O que é a "Planilha dos Influenciadores"?

A "Planilha dos Influenciadores" é um documento que viralizou no Brasil na madrugada desta sexta-feira (24), contendo avaliações anônimas de experiências de trabalho com influenciadores digitais. Supostamente usada por profissionais de marketing para avaliar colaborações, a planilha vazou e se espalhou nas redes sociais, destacando aspectos como profissionalismo, cumprimento de prazos e qualidade do trabalho dos influenciadores.

Print da planilha dos influenciadores (Foto: Reprodução/X)

"Respeita o briefing, é muito criativo e sabe adequar o produto ao público. Mas, ao finalizar o contrato, gravou um stories onde seus amigos do Jogo Aberto criticavam o produto (não mostrou nome nem nada, mas nós vimos e pegou muito mal" - foi escrito na área da avaliação.