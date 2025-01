Ex-mulher de Hulk se pronuncia sobre casamento polêmico do jogador

Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk, se pronunciou pela primeira vez sobre o casamento do antigo companheiro com a sua sobrinha, Camila Ângelo. O casal oficializou o matrimônio em uma cerimônia realizada no último dia 8 de janeiro, em João Pessoa.

O primeiro posicionamento público de Iran sobre o novo matrimônio de Hulk aconteceu na última quinta-feira (24). Em entrevista para o programa "Fofocalizando", do SBT, ela revelou que já conseguiu superar o imbróglio familiar causado pela nova relação do atleta.

- É uma coisa já superada. O passado tem que estar exatamente no passado, né? Mas, claro, vieram alguns problemas. Não foi fácil, né? É uma família, tudo. Mas tem que ter sabedoria e o silêncio, né? - disse a influenciadora.

Casamento de Hulk com Camila

O matrimônio do casal foi cercado por polêmicas externas. Hulk foi casado com Iran Ângelo, tia de Camila, durante 12 anos. Na relação, ele teve três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12 anos, e Alice, de 9 anos. O relacionamento com a antiga companheira chegou ao fim em 2019. Um ano após o fim da relação, ele engatou o namoro com a atual esposa, com quem teve mais dois filhos.

O cenário dividiu as relações da família do jogador. Com 14 anos, Ian, filho mais velho de Hulk, optou por não comparecer à cerimônia do novo casamento e passou o dia ao lado da mãe. Iran agradeceu o gesto do primogênito publicamente nas redes sociais: "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".

