Sem poder jogar, Neymar marca presença em partida do Al-Hilal com filha Mavie

Neymar e Bruna Biancardi aparecem em jogo do Al-Hilal com a filha Mavie (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 21:49 • Rio de Janeiro

Neymar não entrou em campo na vitória do Al-Hilal sob o Al-Taawon por 2 a 0, neste sábado (26), no Estádio Kingdom Arena. Apesar de não ter sido relacionado para a partida pelo técnico Jorge Jesus, o atacante esteve presente na arquibancada ao lado da influenciadora Bruna Biancardi e Mavie, filha do casal.

➡️Neymar pode se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, diz jornalista

➡️Estêvão é surpreendido por Neymar e projeta parceria: ‘Sonho’

Para a ocasião, o brasileiro se vestiu a caráter e apareceu no estádio com um traje árabe, o thobe. A vestimenta branca é bastante comum na região, é uma roupa tradicional na cultura árabe, usadas por homens. O momento da família foi registrado nas redes sociais do próprio atleta. Veja abaixo a imagem:

Neymar e Bruna Biancardi aparecem em jogo do Al-Hilal com a filha Mavie (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida

Durante a partida, Neymar foi flagrado comemorando o desempenho da equipe dentro de campo. Sem grandes dificuldades, com gols de Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic, o Al-Hilal venceu a partida por 2 a 0. Com o resultado, permaneceu na liderança do Campeonato Saudita, com 24 pontos somados em oito rodadas.

Vale destacar, que a ausência do camisa 10 da Seleção Brasileira aconteceu por conta da não inscrição do atleta para a disputa do torneio nacional. O jogador vinha de lesão e o número superior de estrangeiros na equipe afetou a presença do atleta na lista.

O cenário se estende para a disputa da Copa do Rei Saudita. O retorno as competições citadas está programado para acontecer apenas em janeiro. Mesmo sem o principal jogador, o Al-Hilal vem tendo uma excelente temporada. Sob o comando do treinador Jorge Jesus, a equipe segue invicta no Campeonato Saudita.