Al-Hilal reencontra algoz histórico no retorno de Neymar

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:01 • Rio de Janeiro

Neymar Jr., atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, está de volta à lista de relacionados para uma partida oficial após mais de um ano. O retorno após a lesão mais grave da carreira é simbólico para o Patrão, que pode precisar da inventividade do atleta em meio a um embate especial. Após pouco mais de seis meses, o Al-Hilal volta a enfrentar o Al Ain, time que encerrou a histórica sequência de 34 vitórias do time de Jorge Jesus na temporada passada.

Adversário duro para o Al-Hilal de Neymar

Uma das raríssimas manchas na temporada 2023-24 do Al-Hilal foi causada pela equipe dos Emirados Árabes. Se a conquista da liga e da Copa do Rei marcaram um ano de glória nacional, no âmbito continental a comemoração foi cancelada na semifinal.

Eram 34 vitórias consecutivas. O time sequer parecia sentir falta de Neymar, contratado para ser o grande pilar ofensivo da equipe. Coadjuvantes de luxo como Malcom e Al-Dawsari assumiram a responsabilidade e conduziam a equipe com maestria e os títulos só pareciam questão de tempo.

Apesar disso, o Al Ain, adversário na partida decisiva, não sentiu pressão alguma. Comandado por outro velho conhecido do futebol brasileiro, o ex-São Paulo Hernán Crespo, o Líder encaminhou a vitória com três gols no primeiro tempo. Soufiane Rahimi, marroquino de 28 anos, mostrou suas credenciais com um hat-trick em 38 minutos.

O cenário era preocupante até para uma equipe que não parecia ter medo de nada. No início do segundo tempo, Malcom descontou para o Al-Hilal, mas a equipe voltou a ser castigada sete minutos depois: Kaku balançou as redes de pênalti e ampliou a goleada. O gol de Al-Dawsari na reta final não foi o suficiente para recolocar os visitantes no jogo. A maior sequência de vitórias da história teve fim em Abu Dhabi.

Al-Hilal foi eliminado pelo Al Ain na Liga dos Campeões da Ásia (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Mesmo que o resultado tenha sido responsável por eliminar o Patrão da competição (a vitória por 2 a 1 em Riade não reverteu a vantagem), o baque na temporada foi mínimo. O Al-Hilal manteve a dominância na Arábia Saudita e não voltou a perder em jogos oficiais desde então.

O momento atual das equipes é contrastante: enquanto o Al-Hilal, de forma parecida com o ano passado, ainda não perdeu na temporada, o Al-Ain vive oscilação na temporada. Para a partida pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, Hernán Crespo contará com mais uma figurinha carimbada no futebol brasileiro, o paraguaio Segovinha, emprestado pelo Botafogo, que soma um gol e duas assistências em oito jogos.

Novidade entre os relacionados de Jorge Jesus, Neymar está de volta após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado e do menisco. Com a camisa da equipe saudita, o brasileiro tem cinco partidas, um gol e duas assistências.

