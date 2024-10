Sem Neymar, Al-Hilal vence o Al Taawon e segue 100% no Campeonato Saudita

Jogadores do Al-Hilal comemoram o gol de Mitrovic gol sobre o Al Taawon (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:17 • Riade (SAU)

O Al-Hilal venceu o Al Taawon por 2 a 0 neste sábado (26), na Kingdom Arena, em Riade (Arábia Saudita), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Os gols do jogo foram marcados pelos sérvios Mitrovic, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Milinkovic-Savic aos 16 da segunda etapa.

Com este resultado, os comandados do técnico Jorge Jesus alcançam a oitava vitória em oito rodadas da competição - com 24 pontos conquistados, é o único time com 100% de aproveitamento no Sauditão. O Al Taawon, por sua vez, permanece no meio da tabela, com 11 pontos nos mesmos oito jogos.

Como foi o jogo entre Al-Hilal e Al Taawon

O Al-Hilal dominou o primeiro tempo, como costuma fazer com seus adversários, especialmente quando atua em casa. Prova disso foi o gol de Mitrovic aos 15 minutos, de cabeça, após cruzamento de João Cancelo em jogada construída pelo lado direito do ataque com o brasileiro Malcom.

Na segunda etapa, o Al Taawon se lançou mais ao ataque e até tentou incomodar os atuais campeões do Campeonato Saudita. Mas a aventura durou pouco. Isso porque aos 16 minutos, Malcom cruzou escanteio do lado direito em direção à primeira trave. Na sobra da disputa aérea, Milinkovic-Savic finalizou de primeira para marcar o segundo do Al-Hilal e dar números finais ao placar.

Jorge Jesus orienta seus jogadores durante o duelo entre Al-Hilal e Al Taawon (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Por que Neymar não jogou pelo Al-Hilal?

O atacante não foi inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita, apenas na Champions League Asiática. A razão é o limite de estrangeiros previsto no regulamento da competição nacional: apenas oito podem ser inscritos em súmula por jogo; na Copa do Rei Saudita, são permitidos até 10 estrangeiros em campo, desde que eles estejam com a sua situação regularizada no Campeonato Saudita.

Como a recuperação da lesão sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo demorou mais que o esperado, o clube priorizou a inscrição de outro brasileiro no lugar de Neymar: o lateral-esquerdo Renan Lodi. Assim, a tendência é que Neymar seja inscrito no Campeonato Saudita em janeiro, quando a janela de transferências - e, por consequência, o período de inscrição de jogadores, reabre.

Vale destacar que Neymar esteve presente na Kingdom Arena para assistir o jogo deste sábado.

O que vem pela frente

O próximo jogo do Al-Hilal está marcado para a terça-feira (29), às 12h05 (hora de Brasília), diante do Al-Taee pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O Al Taawon, por sua vez, encara o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na mesma data, às 14h30 (hora de Brasília).

