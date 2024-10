Estêvão é surpreendido por Neymar e projeta parceria: ‘Sonho’

Estêvão em treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/10/2024 - 16:12 • São Paulo (SP)

O atacante Estêvão, do Palmeiras, bateu o recorde de participações em gols de um jogador Sub-17 em uma edição do Campeonato Brasileiro, superando a marca anterior estabelecida por Neymar em 2009. O jovem do Palmeiras celebrou o feito e compartilhou sua admiração por Neymar, que no fim de semana exaltou o feito da joia palmeirense.

– O Neymar é uma referência pra mim, uma grande referência. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na Seleção Brasileira. Seria a realização de um sonho. E fico muito feliz por ele ter me repostado, não esperava, por eu ter batido o recorde dele. Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também – declarou Estêvão.

Estêvão atingiu a marca ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3, somando agora 18 participações diretas em gols em 24 jogos. Neymar, que em 2009 teve 16 participações pelo Santos, parabenizou o jovem jogador pela conquista.

Com dez gols, Estêvão divide a vice-artilharia da competição com Hulk, do Atlético-MG, e fica atrás apenas de Pedro, do Flamengo, com 11 gols. Além disso, lidera o ranking de assistências, com oito passes decisivos, superando Rodrigo Garro, do Corinthians, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Tomás Pochettino, do Fortaleza, que possuem seis cada.

O próximo confronto do Palmeiras será neste sábado (26), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 60 pontos, o Verdão é vice-líder do torneio, um ponto atrás do Botafogo.