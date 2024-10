Astros do futebol se rendem à volta de Neymar ao Al-Hilal: ‘Glória a Deus’

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro

Neymar retornou aos gramados nesta segunda-feira (21), durante a vitória eletrizante do Al-Hilal por 5 a 4 diante do Al Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro entrou em campo aos 32 minutos do seghundo tempo e levou perigo logo na sua primeira ação com a bola: após tabelar com Mitrovic, o atacante bateu cruzado, mas o goleiro Eisa efetuou uma ótima defesa e evitou o sexto gol do Patrão no jogo.

O entusiasmo sobre o jogo girava em torno de Neymar. A volta às quatro linhas gerou entusiasmo não apenas em torcedores, mas também em outros astros do futebol, como os compatriotas Thiago Silva, do Fluminense, Richarlison, do Tottenham e Vinícius Jr., do Real Madrid. O português Rafael Leão, atacante do Milan, também comemorou o retorno. Confira!

Astros do futebol comemoram retorno de Neymar

Rafael Leão comemora o retorno de Neymar aos gramados (Foto: Reprodução)

