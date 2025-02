O ex-segurança Markus Fritsche e o segurança de boate Yilmaz Tozturkan, acusados de tentativa de extorsão à família de Michael Schumacher, foram condenados pela justiça da Alemanha a três anos de prisão e dois de condicional pelo crime. A informação foi dada pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, nesta quinta-feira (13).

continua após a publicidade

Segundo o portal, o ex-segurança de Michael Schumacher alegou inocência, apesar dos advogados da família do ex-piloto tenham pedido quatro anos de reclusão ao réu. No caso, de Yilmaz Tozturkan, ele se declarou culpado. Seu filho, Daniel Lins, acusado de participar do esquema, recebeu uma pena suspensa de seis meses. O processo foi conduzido pelo tribunal de Wuppertal, cidade próxima à Dortmund.

➡️ Norris diz que ‘faria o mesmo’ sobre trocar Mercedes por Ferrari

➡️ O que esperar de Lewis Hamilton na Ferrari?

Esquema de extorsão dos seguranças à família Schumacher

Família de Schumacher já sofreu três extorsões desde o acidente do heptacampeão (Foto: AFP)

Fritsche trabalhou na casa de Michael Schumacher até 2020, e obteve mais de 1500 arquivos pessoais do heptacampeão — incluindo 200 vídeos, fotos e prontuários médicos. Markus teria sido contratado 18 meses antes do grave acidente sofrido pelo heptacampeão em dezembro de 2013, quando o alemão esquiava na França.

continua após a publicidade

Markus convocou um colega, o vigia de boate Yilmaz Tozturkan, que por sua vez pediu ajuda do filho especialista em informática, Daniel Lins. O trio, em seguida, fez contato com a família Schumacher, ameaçando divulgar o material dos dispositivos na dark web caso não recebessem cerca de 14 milhões de euros, equivalentes a R$ 84 milhões. Em junho, ambos foram presos e levados para o tribunal de Wuppertal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Não é a primeira extorsão sofrida

Em 2014, um homem acusado de roubar os prontuários médicos do ex-piloto foi preso e morto no presídio. Três anos depois, outro indivíduo foi preso, condenado a um ano e nove meses por ameaçar matar os filhos de Michael Schumacher, Gina-Marina e Mick, caso Corina Schumacher, esposa do heptacampeão, não pagasse R$ 3 milhões.

continua após a publicidade

Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui há 11 anos nos alpes franceses. Desde então, o heptacampeão se recupera das sequelas de lesões cerebrais consequentes de um traumatismo craniano, mantido sob completo sigilo por sua família.