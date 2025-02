O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, nessa quarta-feira (12), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Após o apito final, Alexander Barboza e Cleiton se estranharam, trocaram socos em campo, e o zagueiro alvinegro deixou o gramado sem um dente. Veja o vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Narrador detona jogador após Flamengo x Botafogo: ‘Perdeu na bola e quis brigar’

Ao final da partida, Barboza empurrou o atacante Bruno Henrique, e outros jogadores entraram na briga na sequência. Gerson tentou tirar o argentino de perto do atacante. Em seguida, o zagueiro alvinegro tentou acertar um soco no volante rubro-negro. Na sequência, Cleiton deu um soco no defensor rival.

O árbitro Bruno Mota apresentou três cartões vermelhos: para Barboza, do Botafogo, e Cleiton e Gerson, do Flamengo.

Flamengo 1x0 Botafogo

Em poucos minutos, o Flamengo já havia chegado pelo menos três vezes com perigo ao gol de John. Por outro lado, o Botafogo demorou para se encontrar na partida, e até simples trocas de passe se tornaram um problema durante os minutos iniciais. Aos nove minutos, Juninho sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído por Bruno Henrique. Apesar de boas arrancadas da equipe de Filipe Luís, com Wesley sendo bem acionado, a partida se concentrou no meio de campo e sem muitas emoções, com o Glorioso finalizando apenas uma vez ao gol, em chute de Alex Telles.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou mais animado, e a superioridade do Flamengo durante a partida se fez valer no placar. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Danilo apareceu livre na segunda trave, cabeceou para o meio da área e Léo Ortiz estufou as redes. Com a vantagem, o Rubro-Negro apenas administrou a partida e manteve a posse de bola. Já o Botafogo, que pouco fez durante os 90 minutos, sentiu o gol e mal esboçou uma reação para reverter o placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas