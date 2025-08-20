Em despedida da TNT, Bruno Formiga faz vídeo em defesa de Neymar

O jornalista Bruno Formiga não faz mais parte do núcleo de comentaristas da TNT Sports. Na última semana, ele foi anunciado como o novo reforço das transmissões esportivas do Grupo Globo. Em um último ato pela antiga emissora, o comunicador realizou vídeo onde defendeu o atacante Neymar.

A temática da atração seguiu um padrão de sucesso recente nas redes sociais. Formiga chamou dez pessoas, que se alto intitulam "haters" do camisa 10 do Santos. Durante 45 minutos, o comunicador debateu com os convidados sobre a importância de Neymar par ao futebol.

O roteiro era simples, o comentarista expressavas opiniões sobre o atacante e abria para debate com os convidados. As afirmações do jornalista foram: "Neymar foi melhor que Ronaldinho Gaúcho", "Neymar seria titular em todas as Seleções Brasileiras campeãs do mundo" e "Neymar tem que ser peça central para a Copa de 2026".

O vídeo foi um sucesso. Nas redes socias, opiniões do jornalista viralizaram rapidamente. Veja abaixo:

Saída de Bruno Formiga

Mais uma movimentação nos bastidores do jornalismo esportivo agitou as redes sociais, nesta quarta-feira (13). O nome da vez é Bruno Formiga, que está de saída da TNT Sports, após 12 anos de emissora. O jornalista segue os mesmos passos de seu companheiro de transmissão Jorge Iggor e da apresentadora Mariana Spinelli, ex-ESPN.

O trio de jornalistas foi contratado para fazer parte da GE TV, novo projeto esportivo da Globo que será lançado no YouTube para concorrer com a CazéTV. Bruno Formiga fará dupla com Jorge Iggor, que será a principal voz das transmissões esportivas no novo canal.

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor, Burno Formiga e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

Globo divulgou o elenco do GE TV (Foto: Divulgação/Globo)

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.