Michael Schumacher possui sete títulos na Fórmula 1 (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O nome de Michael Schumacher voltou a ser falado nesta semana, após o jornal alemão “Bild” noticiar que o heptacampeão estava presente no casamento de sua filha Gina Maria. Esta foi a primeira aparição do ex-piloto diante de outras pessoas fora do circulo íntimo desde o acidente de esqui em 2013.

O estado de saúde de Schumacher tem sido preservado pela família desde a última década. No entanto, a novidade em relação ao ex-piloto despertou a curiosidade dos fãs de automobilismo em relação ao piloto. Pensando nisso, o Lance! fez uma linha do tempo, declarações de amigos e familiares sobre uma das lendas da Fórmula 1.

➡️ Michael Schumacher faz ‘aparição pública’ pela primeira vez em 11 anos

Dezembro de 2013: Michael estava com o filho Mick, perto de Méribel, nos Alpes Franceses, em uma estação de esqui. O alemão, então com 44 anos, estava em uma área não autorizada quando bateu com a cabeça numa pedra.

Março 2014: Segundo o jornal inglês “BBC”, após “pequenos e bons sinais”, Schumacher foi gradualmente sendo retirado do estado de coma. Em junho, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o de Lausanne, na Suíça.

Outubro de 2014: Michael saiu do hospital de Lausanne e para sua casa, na comuna de Gland, também na Suíça. De acordo com o “The Telegraph”, o piloto estava em uma cadeira de rodas e com problemas de memória.

Maio de 2015: Empresária e porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido.

Setembro de 2016: Mais de um ano após a última atualização, Felix Dahm, advogado de Michael, disse em uma sessão em tribunal que o piloto não consegue caminhar.

Setembro de 2019: De acordo com o jornal francês “Le Parisien”, Schumacher deu entrada no hospital em Paris para tratamento cardiovascular. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillipe Menasché e sondou-se a possibilidade de Michael passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica afirmou que o alemão estava consciente.

Dezembro de 2023: O jornal “Bild” noticiou que Schumacher havia sido levado para andar em um carro esportivo da Mercedes. O objetivo era de estimular o cérebro por meio dos sons do motor, que são familiares ao ex-piloto.

Outubro de 2024: O mesmo jornal revela que o ex-piloto marcou presença no casamento de sua filha Gina-Maria, na Espanha.

➡️ Norris vê McLaren ‘mais inteligente’ do que Red Bull na F1

Michael Schumacher tem uma das carreiras mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1 (Foto: DENIS CHARLET / AFP)

Declarações de amigos e familiares

Uma das falas mais raras sobre o sete vezes campeão é de sua esposa, Corinna Schumacher, em setembro de 2021, para o portal “Race Fans” às vésperas da estreia do documentário do ex-piloto, produzida pela Netflix. A alemã afirmou que Michael ainda recebe os tratamentos para as lesões do acidente e todos sentem falta do ex-piloto da Ferrari.

— Todo mundo sente falta de Michael, mas Michael está aqui. Diferente, mas ele está aqui, e isso nos dá força, eu acho. Moramos juntos em casa, fazemos terapia, fazemos tudo o que podemos para deixar Michael melhor e para que ele se sinta confortável e simplesmente para fazê-lo sentir nossa família, nosso vínculo. E não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós iremos — declara Corinna.

Jean Todt, ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, é amigo próximo de Schumacher e visita o ex-piloto com frequência para saber sobre a sua condição. Em uma fala recente ao jornal Bild, da Alemanha, o francês alega que heptacampeão está em boas mãos, cercado de pessoas que amam.

— Estou feliz que os fãs, e não é apenas na Alemanha, pensem tanto nele. As pessoas perguntam muito sobre Michael. Os fãs devem saber que ele está nas melhores mãos, cercado por pessoas que o amam — disse o ex-chefe da Ferrari.

➡️ Promotoria revela tentativa de extorsão milionária à família Schumacher por fotos

Ao “CNN Esportes S/A”, Felipe Massa falou sobre o estado de saúde de Schumacher. Conforme recomendação da família do alemão, o brasileiro deu poucos detalhes, mas disse que chegou a visitar o ex-companheiro depois do acidente.

— É muito triste o que aconteceu com ele. É um piloto exemplar para tantas categorias, para tantos fãs do automobilismo, para a torcida que ele tinha. Eu acompanhei isso de perto, sendo um fã dele e ele como meu companheiro de equipe […] foi uma tristeza muito grande o que aconteceu. Eu tinha muito contato com ele, menos com a família, e respeito 100% essa vontade que eles têm de deixar ele fechado, preservado. Logicamente ele não está bem, porque é muito claro para todos nós: foi um acidente muito sério — disse Felipe Massa.

Na Fórmula 1, Michael Schumacher tem uma das carreiras mais bem-sucedidas da história. O alemão foi campeão sete vezes, sendo duas na Benetton e cinco na Ferrari, e conquistou 91 vitórias, recorde que só foi quebrado por Lewis Hamilton, em 2020. Schumi se aposentou em 2012, pela Mercedes.