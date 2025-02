Durante edição diária do podcast "Opinião Placar", o jornalista Leandro Quesada rasgou elogios ao meia Ángel Romero, do Corinthians. Para o comentarista, o camisa 11 do Timão é o jogador mais subestimado da equipe. Apesar de reconhecer fragilidades técnicas no jogador, Quesada exalta sua postura tática e disposição em campo.

- Eu queria falar como o Romero é um jogador subestimado. Todo fim de temporada ele aparece na lista dos negociáveis do Corinthians, não sai, e sempre termina a temporada como um dos artilheiros da equipe. O Romero é muito subestimado. Claro que ele não é o melhor jogador tecnicamente, mas a vontade dele... Ele se entrega muito, tem uma postura tática exemplar, uma doação em campo. Ele é realmente incrível, útil demais. O Romero é o 12º jogador do Corinthians - defende Leandro Quesada.

Leandro Quesada rasga elogios a Romero, do Corinthians (Foto: Reprodução/Spotify)

Experiência

Com a saída de Fagner, o atacante de 32 anos se tornou uma das principais referências do Corinthians. O paraguaio é o único jogador do atual elenco que já conquistou títulos com a camisa alvinegra.

História do Romero no Corinthians

O paraguaio fechou o ano na vice-liderança da artilharia do Corinthians. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu oito assistências. Seu desempenho o ajudou a terminar a temporada como o maior goleador da Neo Química Arena na história, ao todo são 38 gols em 152 jogos.

Romero está no clube desde 2023, sua segunda passagem pelo Timão, após ter jogado entre 2014 e 2019. Durante sua primeira passagem, ele conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros e dois Campeonatos Paulistas.