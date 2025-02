Durante sua estreia no programa "Seleção Sportv", Denílson fez um discurso agradecendo sua antiga emissora e aproveitou a deixa para revelar um bastidor curioso sobre a Band, confessando que aproveitava comentários de jornalistas da Globo no seu programa.

- É um prazer estar aqui e eu gostaria de aproveitar essa minha primeira participação para agradecer ao grupo Bandeirantes. Lá em 2010 eles me deram uma oportunidade para ser comentarista e eu me apaixonei pela comunicação esportiva ao longo desses quase 15 anos trabalhando. Hoje eu chego em grupo de comunicação muito importante para o país e eu agradeço muito ao grupo Band, que foi onde tudo começou. Em especial agradecer obviamente ao Jogo Aberto, o programa que eu mais tempo trabalhei - declarou Denílson.

- Eu acompanhava vocês de casa, né? Até usava muitos dos comentários que eram feitos aqui por vocês, lá no meu programa. Mas não usava nenhum do Paulo Nunes (diz, brincando) - revelou.

Agora, o próximo compromisso de Denílson na Globo será ao lado de Fred Bruno, na edição paulista do Globo Esporte.

Carreira de Denílson como comentarista

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "Sportv" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.