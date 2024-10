Após aposentadoria, Seedorf passou pelo Milan-ITA e futebol chinês. (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Seedorf lamentou a possibilidade de Vinícius Jr não conquistar a Bola de Ouro nesta segunda-feira (28). Em entrevista a emissora TNT Sports, diretamente de Paris, sede da cerimônia, o holandês declarou que votou no brasileiro. O antigo meio-campista é um dos 100 jurados no concurso.

Para o ex-atleta do Botafogo, questões internas do Real Madrid com a UEFA podem ter pesado contra o brasileiro. O clube espanhol teve embates recentes com a entidade, que foi parceira da revista France Football na organização do atual evento da Bola de Ouro.

- Dei meu voto há quase um ano atrás. Acho que o Vini merece esse prêmio. Parece que tem essa "coisa", entre o Real Madrid e a UEFA, que não se resolve. É uma pena. Acho que as coisas precisavam ser separadas, principalmente para um jogador, que vive um momento especial. Vamos ver como as coisas vão ficar - disse o ex-jogador no tapete vermelho do evento.

Bola de Ouro

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também estavam na lista. Ao todo, 100 selecionados de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas. Veja lista o ranking do top 10 do evento abaixo:

1 - Rodri (Manchester City)

2- Vini Jr (Real Madrid)

3- Bellingham (Real Madrid)

4- Carvajal (Real Madrid)

5- Haaland (Manchester City)

6- Mbappé (Real Madrid)

7- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8- Lamine Yamal (Barcelona)

9- Toni Kroos (Real Madrid)

10- Harry Kane (Bayern de Munique)