Não será Vini Jr.? Quais critérios definem o ganhador da Bola de Ouro?

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

A informação de que Vinicius Jr. não será o vencedor da Bola de Ouro deixou o Real Madrid em choque e caiu como uma bomba entre os torcedores brasileiros. Era quase unânime a opinião de que o craque seria o escolhido, inclusive entre a imprensa europeia especializada. O prêmio, porém, deve ir para o espanhol Rodri. Mas, afinal, quais os critérios para definir o ganhador da Bola de Ouro?

Jornalistas selecionados dos 100 primeiros países pelo ranking da Fifa votam em uma lista de 30 nomes, que por sua vez foram pré-definidos por membros do periódico francês L’Équipe e por dois embaixadores da UEFA, Luís Figo, no troféu masculino, e Nadine Kessler, no feminino — a escolha final do feminino reúne apenas jornalistas dos 50 primeiros países no ranking da Fifa.

Esse colégio eleitoral seleciona seus dez jogadores preferidos, e cada um dá uma nota. O melhor ganha 15 pontos, o segundo melhor 12 e o terceiro 10. Na sequência, as notas são 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente. Ao fim, quem somar mais pontos, leva.

Fair Play e extracampo estão nos critérios da Bola de Ouro

Os critérios de pontuação para definir o ganhador da Bola de Ouro devem levar em conta três aspectos: desempenho individual na temporada, títulos coletivos e imagem pública do jogador, dentro e fora do campo. Nesse caso, o Fair Play e atos filantrópicos/campanhas do atleta são considerados.

Vini Jr. foi o jogador mais decisivo do Real Madrid na campanha do 15º título do clube na UEFA Champions League, além de ter comandado o time na conquista da Liga Espanhola e da Supercopa da Espanha. Também se tornou uma referência mundial na luta contra o racismo no futebol.

Apesar disso, nesta segunda-feira surgiu a informação na Europa de que o vencedor será o espanhol Rodri, um dos líderes na Espanha na conquista da Eurocopa. Ele também foi um dos principais jogadores do Manchester City na campanha que levou ao título da Premier League.