Ana Thaís Matos vê racismo na chance de Vini Jr não ganhar a Bola de Ouro

Ana Thaís Matos condenou possível escolha de Rodri como melhor do mundo (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro

A premiação da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (28) e Vini Jr corre o risco de não ser coroado com a premiação. De acordo com a apuração do jornalista Fabrizio Romano, o prêmio será dado para o meia espanhol Rodri. A informação fez a jornalista Ana Thaís Matos levantar o debate de um possível racismo na hora da votação.

➡️Jornalista critica chance de Rodri vencer Vini Jr na Bola de Ouro: ‘Exploda esse prêmio’

➡️Bola de Ouro: relembre votos de Cléber Machado na última edição do prêmio

Ao todo, 100 jornalista, de países diferentes, votam no concurso para eleger o melhor jogador do mundo na temporada. Mesma com a diversidade citada, Ana Thaís afirma que é necessário debater a questão do racismo na premiação. Ela aponta uma suposta discriminação sobre o atacante do Real Madrid, que convive constantemente com ataques racistas na Espanha.

- Não consigo não levar a questão do Vini Jr para a questão racial. Esse pra mim é o ponto. É um prêmio europeu, e mesmo que tenha 100 jornalistas do mundo inteiro na votação, não consigo não fazer o recorte racial. Não só desta temporada, mas de outras no passado, em que ele também teve números tão bons quanto os desse ano - disse a jornalista em participação no programa Seleção Sportv.

Além disso, Ana Thaís Matos afirmou que vê o possível cenário com tristeza. Para ela, limitar o debate da premiação a somente o desempenho dentro de campo é um erro. Vale lembrar, que a nomeação de Rodri como melhor jogador do mundo ainda não é certa, mas o espanhol é o amplo favorito após as últimas notícias.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Concorrentes de Vini Jr

Além do brasileiro e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também apresem na lista. O resultado do ranking oficial será divulgado nesta segunda-feira (28), a partir das 16h. Veja lista completa de atletas abaixo:

Os 30 finalistas que concorrem à Bola de Ouro:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/Roma)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vini Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Club)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)