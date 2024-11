Sálvio Spínola relata ameaça de pena de morte; entenda o caso

Sálvio Spindola relembrou ameça sofrida por ex-presidente do Equador (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro

O ex-árbitro Sálvio Spínola relatou, nesta quarta-feira (13), que já recebeu ameaça de morte por um antigo presidente do Equador. De acordo com ele, o caso teria acontecido após uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Durante entrevista ao podcast Alt Tabet, do Canal Uol, o antigo árbitro explicou o ocorrido. Conforme relatado, a confusão teria se originado após a marcação de um pênalti nos minutos finais de uma partida entre Equador e Uruguai. A penalidade colaborou para a não presença da seleção equatoriana na Copa do Mundo.

- Já tive na televisão presidente da República falar: 'vou dar pena de morte para esse árbitro, quero saber onde ele está'. Apitei um jogo de Eliminatórias da Copa do Mundo entre Equador e Uruguai. O Equador ia para a Copa se ganhasse ou empatasse o jogo. Mas aos 46 minutos, com a partida empatada em 1 a 1, teve um pênalti. O assistente falou para mim: 'torce para o Furlan chutar para fora ou a gente não sai vivo daqui'. Furlan fez o gol, Uruguai vence por 2 a 1, última rodada das eliminatórias e o Equador ficou fora da Copa - contou o ex-árbitro.

Como foi previsto pelo auxiliar, o final da partida foi marcado por protestos de alguns torcedores equatorianos. Sálvio Spindola recordou que chegou a apanhar dentro de campo e ter precisado acionar as autoridades brasileiras para sair do país. Contudo, conforme ele contou, quem o ajudou foi um amigo árbitro do Equador.

- Apanhei de câmera objetiva. Os fotógrafos entraram no campo e me batiam com as câmeras. No hotel não podia nem pedir comida. Na TV, o presidente: 'onde está esse árbitro brasileiro que estou decretando pena de morte pra ele'. Para sair do país foi uma loucura. Acionei o Itamaraty, a FIFA, a CBF. Ninguém me deu assistência. Quem me ajudou foi um amigo árbitro do Equador, porque tinham retido meu passaporte - concluiu.

Sálvio Spínola

O ex-árbitro foi um dos principais nomes brasileiros no quadro de arbitragem Fifa. Ele teve carreira ativa entre os anos de 1996 e 2011. No currículo, Sálvio Spínola apitou as finais da Copa do Brasil e da Copa América, de 2011.

Após o fim da carreira, ele iniciou a trajetória como comentarista de arbitragem. Entre os anos de 2013 e 2019, ele esteve no plantel da emissora ESPN. Posteriormente, passou para a Rede Globo, onde foi ativo de 2019 até 2023. Atualmente, ele trabalha na transmissão do Paulistão, na emissora Record.