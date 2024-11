Após Bruno Mars, Couto Pereira receberá show de cantora pop internacional

Couto Pereira vai receber o show da cantora Pop Olivia Rodrigo (Divulgação)







Publicada em 13/11/2024 - 06:40

O Estádio Couto Pereira irá receber mais uma atração internacional. Após sediar o show do cantor Bruno Mars, a propriedade do Coritiba irá receber a cantora pop Olivia Rodrigo. A atração está marcada para o dia 26 de março de 2025. A data marca o único show da artista na cidade paranaense.

A cantora estadunidense traz para o Brasil a turnê mundial Guts. Esta será a primeira vez da jovem artista, de 21 anos, no país. Além de Curitiba, ela também irá se apresentar no Lollapalooza, em São Paulo, no mesmo mês. Até o momento, esses são os únicos dois shows confirmados em território brasileiro.

Os ingressos para o show na cidade paranaense variam de R$ 210, meia-entrada no setor mais barato, até R$ 950, a inteira no setor mais caro. As vendas abrem nesta quinta-feira (14) às 10h, no site da Ticketmaster, e às 11h nas bilheterias do Couto Pereira.

Ingressos do show

Pista Premium: R$ 950 (inteira)/ R$ 425 (meia)

Pista: R$590 (inteira)/ R$295 (meia)

Cadeira social superior: R$550 (inteira)/ R$275 (meia)

Cadeira social inferior: R$660 (inteira)/ R$330 (meia)

Cadeira Mauá: R$740 (inteira)/ R$370 (meia)

Arquibancada: R$420 (inteira)/ R$210 (meia)

Como comprar:

Bilheteria online - a partir do dia 14 de novembro, às 10h.

Site: www.ticketmaster.com.br.

Ingressos até 3x sem juros

Bilheteria física - a partir do dia 14 de novembro, às 11h

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro, s/n – Alto da Glória, em Curitiba

Referência: Bilheteria ao lado da entrada da administração, após início das vendas, funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h.

Olivia Rodrigo, cantora de 21 anos, fará show no Estádio Couto Pereira (Foto: Reprodução)