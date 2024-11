Dorival Júnior em coletiva de imprensa na na véspera do confronto contra a Venezuela (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (14), contra a Venezuela, em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva na véspera do confronto, o técnico Dorival Júnior confirmou Vini Jr como a única novidade em relação ao time que venceu o Peru na última rodada.

Rodrygo teve uma lesão no reto femoral da perna esquerda confirmada na segunda-feira (11). O camisa 11 deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Osasuna, pela 13ª rodada de La Liga, e não poderá participar dos jogos de novembro da Data Fifa.

Apesar de Gabriel Martinelli, do Arsenal, ter sido o substituto entre os convocados, o camisa 7 do Real Madrid foi selecionado para a vaga de titular. Vini Jr não participou das vitórias sobre Chile e Peru por conta de uma lesão na cervical.

- Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo. Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades - disse Dorival Júnior.

Escalação da Seleção Brasileira

Desta maneira, o Brasil entra em campo contra a Venezuela, no estádio Monumental de Maturín com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.