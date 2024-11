Jornalista aponta importância de Memphis Depay no Corinthians: ‘Chegou leve’

Memphis Depay jogador do Corinthians durante partida contra o Atletico-GO no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







13/11/2024

O jornalista Eugênio Leal apontou o atacante Memphis Depay como fator decisivo para a virada de chave da temporada do Corinthians. Após a chegada do holandês, o clube paulista melhorou o desempenho em campo e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o alvinegro está na 10ª colocação.

Para o comunicador, a chegada do atacante mudou o clima interno dentro do Corinthians. Na visão dele, anteriormente a equipe se encontrava nebulosa, com baixa moral. Mas o cenário teria mudado após a introdução do carisma de Depay.

- É um cara que chegou suave. Ele vem de fora, de outro ambiente, e trouxe um ar diferente daquele clima pesado e carregado que o Corinthians estava vivendo. Ele veio com a felicidade, o sorriso no rosto, além do futebol. Isso contribuiu demais para aliviar as tensões. Muda o astral, o ambiente e interfere no desempenho em campo - disse o jornalista.

Além disso, Eugênio também destacou a melhora técnica que a equipe alvinegra sofreu com a chegada do jogador. Para ele, Depay era a peça que faltava para solucionar o problema do ataque do Corinthians. O jornalista apontou o holandês melhorou o desempenhou de Garro e Yuri Alberto.

- Ele era a peça que faltava para completar o quebra cabeça do ataque do Corinthians. O Memphis conectou melhor o Garro com o Yuri, o holandês fez a máquina virar. Então, o entrosamento que esse trio do Corinthians conseguiu construir, em pouco tempo, é bonito de ver. É legal ver os três jogando, e é isso que fez a equipe sair da zona de rebaixamento e sonhar com algo a mais para esta temporada - concluiu.

Mesmo com pouco tempo no Corinthians, o atacante aparentemente se encaminha para criar raízes fortes no Brasil. Desde a chegada, o jogador se propôs a estreitar a relação com a torcida e com a cultura do país. Ele já foi flagrado em periferias da cidade de São Paulo e recentemente apareceu com o cantor MC Hariel, um artista que tem carinho da torcida corintiana.