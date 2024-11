Com a Seleção Sub-20, lateral do São Paulo torce por título à distância

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:05 • São Paulo (SP)

Considerado uma das grandes promessas de Cotia, o lateral-direito Igor Felisberto celebra uma semana especial em sua carreira. Mais jovem atleta em campo pelo São Paulo na primeira partida da final do Campeonato Paulista Sub-20, no último domingo (10), o garoto de 17 anos não apenas atuou pelos 90 minutos como foi um dos principais destaques do empate em 1 a 1 com o Novorizontino. De seus pés, logo aos 12 minutos de jogo, saiu o cruzamento para o gol são-paulino, marcado por Ryan Francisco.

No entanto, Igor Felisberto já é um desfalque confirmado para o São Paulo no duelo de volta da final, na sexta (15), marcado para o Morumbis, que decidirá o título Paulista da categoria. Isto porque nesta segunda-feira (11), o lateral se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary, em Teresópolis, para mais um período de treinos que será comandado pelo técnico Ramon Menezes até o dia 19. Os treinamentos fazem parte da preparação do Brasil para o Sul-Americano Sub-20, a ser disputado no Peru entre janeiro e fevereiro de 2025.

- Fica um misto de sensação. Defender a Seleção Brasileira é motivo de muito orgulho, um sonho, ainda mais tendo uma competição importante em janeiro e vou aproveitar ao máximo este período. Mas ficar fora de uma final não é fácil - revela o jogador, nascido em 2007, e que disputa vaga para o Sul-Americano com atletas nascidos entre 2005 e 2006.

Acostumado a ser considerado um talento precoce, Igor Felisberto também foi o caçula do elenco do São Paulo que disputou a Copinha, em janeiro deste ano - o que não impediu que o jogador, então com 16 anos, fosse titular absoluto da equipe no torneio da categoria Sub-20 e chegasse a compor o banco de reservas do time principal do Tricolor, à época treinado por Thiago Carpini. Desta vez, na lista dos 23 convocados por Ramon Menezes para a Seleção, Felisberto será o segundo mais jovem, perdendo apenas para o atacante Riquelme Felipe, do Fluminense, que é seis dias mais novo.

A Seleção Brasileira, aliás, não é novidade para o lateral-direito são-paulino. Em julho, ele foi um dos destaques da conquista da Cascais Luso Cup com a Seleção Sub-17, também treinada por Ramon Menezes. Em outubro, o técnico convocou Igor Felisberto pela primeira vez para a Seleção Sub-20, para um período de treinamentos na Granja Comary. Novamente chamado por Menezes, desta vez o jogador de 17 anos agora estará acompanhado do também são-paulino William Gomes.

