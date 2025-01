Em recente entrevista, o técnico Jorge Jesus afirmou que o atacante Neymar enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo físico dos companheiros e, por isso, não tem sido relacionado para jogos do Al-Hilal. De acordo com o neuro-ortopedista Luiz Fеlipе Carvalho, o tratamento de células-tronco pode salvar a performance do brasileiro.

- O tratamento com o uso de células-tronco poderia ter ajudado Neymar a se recuperar muito mais rápido em todas as vezes que sofreu lesão, reduzindo bastante o tempo de reabilitação de 9-12 meses para apenas 4-6 meses, por exemplo. Além disso, ele pode melhorar a sua performance física pois ele ajuda a aliviar a dores, como pudemos notar que ele sofreu durante a recuperação, melhorando também a sua performance muscular em até 50%, dando mais força e reduzindo o desgaste físico.

- Neymar ainda pode ter uma boa performance, qualidade muscular, menos cansaço, menos desgaste muscular, etc., ainda há tempo, pois ela não parece estar comprometida de forma irreversível - completou Dr. Luiz Felipe Carvalho.

Dr. Luiz Felipe Carvalho aponta qual tratamento pode salvar performance de Neymar (Foto: Divulgação)

Como funciona o tratamento com células-tronco para lesões?

O tratamento com células-tronco para lesões funciona utilizando células do próprio paciente que são capazes de regenerar tecidos danificados. Elas são aplicadas diretamente na área lesionada para acelerar a cicatrização e reduzir inflamações.

Neymar tem futuro indefeinido no Al-Hilal

Contratado como principal peça da equipe, Neymar não correspondeu às expectativas do Al-Hilal e tem seu futuro incerto na equipe. As lesões sofridas pelo atacante desde que assinou com o time têm o afastado dos gramados.

Desta forma, especula-se que o clube árabe deseja negociar o jogador, que tem vínculo até junho deste ano. Inclusive, Neymar está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Além de um possível retorno ao Brasil, há rumores de uma ida do atacante à liga norte-americana, MLS, para atuar com Lionel Messi e Luis Suárez, ex-companheiros de Barcelona.