Neymar revela motivo de rusga com Mbappé e explica troca do Barcelona pelo PSG

Neymar concedeu uma entrevista para o canal de Romário nesta quinta-feira (16) e comentou a relação turbulenta com o Mbappé. Durante o papo, o jogador do Al-Hilal afirmou que tinha amizade com o francês, mas que a situação mudou após a chegada de Messi ao PSG. O atacante também revelou o motivo da troca do Barcelona pelo clube parisiense, em 2017.

- Ele não é chato não, tenho meus negócios com ele. A gente teve uma briguinha aí, mas foi um cara que no começo, quando chegou, foi fundamental. Eu sempre brincava com ele, falava que ele iria ser um dos melhores, ele ia na minha casa, a gente saia para jantar. Tivemos bons anos de parceria. Mas depois veio o Messi, aí ele ficou enciumado e não queria me dividir com ninguém, aí começaram as brigas e mudanças de comportamento - explicou Neymar.

Saída de Neymar do Barcelona para o PSG

Multicampeão pelo Barcelona, Neymar vivia grande momento no clube, mas resolveu trocar o clube espanhol pelo PSG, em transferência que teve grande repercussão na época. Segundo o jogador, um dos motivos que o fez acertar com o time francês foi a chance de jogar com outros brasileiros.

- Na última semana de Barcelona, o Messi chegou para mim e me disse: "Você tá indo embora por quê? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo". Mas para ser sincero, não fui com esse pensamento. Foram outras coisas, é mais pessoal - comentou Neymar.

- Financeiramente, o PSG era muito melhor do que eu tinha no Barcelona, mas também tinha a questão dos brasileiros. Eu fiquei com vontade de jogar com Thiago Silva, Dani (Alves), Marquinhos e o Lucas. Eram todos meus amigos e no Barcelona já não tinha mais nenhum brasileiro - completou.

