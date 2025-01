Neymar expõe relação com Jorge Jesus; técnico deu forte declaração sobre o jogador

Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus chamou atenção na última quinta-feira (16) ao criticar a condição física de Neymar. Segundo o português, o brasileiro "não consegue acompanhar a equipe". Em conversa com Romário, gravada antes da declaração do treinador, o atacante falou sobre a relação com o comandante.

- O velho é embaçado. É difícil falar dele, porque como eu machuquei o joelho, ficava muito no Brasil. Mas ele é um cara muito sincero, se tiver que falar que você está mal, ele fala. Se está bem, ele fala. Como treinador, é muito bom, trabalha muito bem, chega até a ser chato. Por isso que é vencedor - disse.

- Eu gosto dele porque é um cara que me trata super bem, morro de rir com ele. Uma vez ele queria me ensinar a bater pênalti, aí eu falei: "Quer ensinar padre a rezar missa?" (risos) - completou Neymar, no quadro "De Cara Com o Cara", da "Romário TV".

Declaração de Jorge Jesus sobre Neymar

A declaração de Jorge Jesus veio após a goleada do Al-Hilal no Campeonato Saudita, torneio que Neymar sequer foi inscrito pelo clube. O ex-técnico do Flamengo ressaltou a grave lesão sofrida pelo atacante e comentou a possibilidade do jogador deixar o clube. O brasileiro tem contrato com a equipe até junho.

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - comentou Jesus.

- Não posso comentar coisas que não sei. A única coisa que sei é que Neymar neste momento não está inscrito. Até 31 de janeiro a janela está aberta. Portanto, não vou especular coisas que não sei. Não sei do interesse desses clubes, isso não passa por mim - completou o português.