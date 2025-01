Neymar revela se assiste jogos do Campeonato Brasileiro

O ex-jogador Romário estreou o próprio podcast "De Cara com o Cara", no Youtube, na última quinta-feira (16). No primeiro programa, o Baxinho entrevistou o meia Neymar, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante o bate-papo, o camisa 10 declarou que não costuma a assistir jogos do Campeonato Brasileiro.

A revelação de Neymar acontece em meio a especulações sobre um possível retorno do craque ao Brasil. Vale ressaltar, que o pesimismo do atleta para assistir partidas de futebol não se restringe ao Brasileirão. Conforme revelado, o atleta não gosta de consumir determinado conteúdo fora de campo. O motivo é o fato dele ficar estressado.

Durante a revelação, Romário interrompeu o meia e disparou contra o nível dos jogadores do futebol nacional. Para o tetracampeão mundial, os atletas são abaixo da média do futebol internacional. Ele não poupou palavras para realizar a critica, tendo usado de forma excesiva o uso de plavrões.

Veja o diálogo completo abaixo:

Romário: "Tu gosta de assistir Brasileirão?".

Neymar: "Não".

Romário: "É fod*, né".

Neymar: "Pô, me chamaram para ver jogo, mandei tomar no c*".

Romário: "Até porque é isso mesmo, tomar no c*, os caras jogam por* nenhuma, futebol feio da por**".

Neymar: "É porque eu me estresso vendo jogo".

Retorno de Neymar ao Brasil?

O futuro do camisa 10 no futebol saudita está incerto. Na última quinta-feira (16) Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, deu uma forte declaração sobre o brasileiro. O comentário aconteceu durante a coletiva após a vitória por 9 a 0 diante do Al-Fateh, pela Saudi Pro League. O português afirmou que Neymar não está "conseguindo acompanhar a equipe".

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - comentou Jesus.

O posicionamento do português aumenta os rumores de uma possível transferência de Neymar nesta janela. Além de clubes brasileiros como Santos e Flamengo, outro mercado que também estaria de olho no jogador é a MLS, liga profisional dos Estados Unidos. Até agora, nenhuma proposta oficial foi divulgada.