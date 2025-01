O ex-jogador Romário estreou o próprio podcast "De Cara com o Cara", no Youtube, na última quinta-feira (16). Na ocasião, ele entrevistou o Neymar, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante o bate-papo, o tetracampeão mundial com Seleção Brasileira, em 1994, detonou o nível do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Santos ou Flamengo? Neymar abre o jogo e comenta chances de voltar ao Brasil

➡️ Neymar revela motivo de rusga com Mbappé e explica troca do Barcelona pelo PSG

De acordo com Baixinho, os jogadores que disputam a competição nacional são bem abaixo da média. Ele não poupou as palavras para criticar os atletas e protagonizou um diálogo com Neymar recheado de palavrões.

O camisa do Al-Hilal, embarcou na onda de Romário e compartilhou que não gosta de assistir partidas de futebol. Ele se referiu a um aspecto geral, não especificamente ao Campeonato Brasileiro. De acordo com o meia, ver jogos o estressa.

continua após a publicidade

Veja o diálogo completo abaixo:

Romário: "Tu gosta de assistir Brasileirão?".

Neymar: "Não".

Romário: "É fod*, né".

Neymar: "Pô, me chamaram para ver jogo, mandei tomar no c*".

Romário: "Até porque é isso mesmo, tomar no c*, os caras jogam por* nenhuma, futebol feio da por**".

Neymar: "É porque eu me estresso vendo jogo".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De cara com o cara

A estreia do podcast de Romário foi um sucesso. Durante o bate-papo com Neymar, o ex-jogador conseguiu desempenhar um bom papel como entrevistador e arrancou boas aspas. Além do momento citado anteriormente, o meia também abriu o jogo sobre a relação com Mbappé no PSG, a escolha de sair do Barcelona e a relação com Jorge Jesus.