Rumo ao Larry O'Brien: Grupo Disney exibe início dos Playoffs da NBA

A ESPN dá início neste fim de semana à cobertura dos Playoffs da NBA 2025/26 com uma programação que reúne os principais confrontos da primeira rodada das Conferências Leste e Oeste. Ao todo, serão 8 jogos exibidos ao vivo, somando mais de 20h de transmissões e um programa após a cobertura completa.

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A jornada começa no sábado (18), às 21h30, com o duelo entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, pela Conferência Oeste, com transmissão da ESPN 2.

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Troféu concedido ao melhor jogador da NBA, contando Playoffs e Finals (Foto: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

Como seguirá a programação dos Playoffs da NBA

No domingo (19), a rodada dupla abre às 14h com o clássico do Leste entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Na sequência, às 16h30, o Oklahoma City Thunder enfrenta o adversário a ser definido entre Golden State Warriors e Phoenix Suns. Todos com transmissões dos canais ESPN.

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A programação segue na segunda-feira (20) com três partidas. Às 20h, o Toronto Raptors encara o Cleveland Cavaliers,. Logo depois, às 21h, Atlanta Hawks e New York Knicks se enfrentam na ESPN 2. Fechando a noite, às 23h, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets duelam pela Conferência Oeste, também na ESPN 2.

Na terça-feira (22), mais dois jogos: às 20h, o Detroit Pistons enfrenta adversário a ser definido entre Charlotte Hornets e Orlando Magic, e, às 22h30, o Oklahoma City Thunder volta à quadra contra Golden State Warriors ou Phoenix Suns.

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A cobertura da semana se encerra na quarta-feira (23), com o programa "Inside the NBA", disponível no plano Premium do Disney+.

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