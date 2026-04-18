N Sports transmitirá final gigante de campeonato europeu

Neste domingo (19), AZ Alkmaar e NEC disputarão a final da Copa da Holanda, que contará com transmissão direta da N Sports. A transmissão da começa antes da bola rolar e terá o comando de Luiza Santana na narração, os comentários de Bira e a reportagem de Cesar Augusto.

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Final histórica

Vice na última edição, o AZ Alkmaar busca o penta da Copa da Holanda e vai enfrentar o NEC, que tenta o título inédito. O clube busca o título que não vem desde a temporada 2012/13, enquanto o NEC bateu na trave três vezes e vai atrás da taça inédita.

Clubes que não conquistam títulos há alguns anos, farão uma final grandiosa na Copa da Holanda (Foto: Instagram/azalkmaar/necnijmegen)

Diretamente do Stadion Feijenoord, em Roterdã, um novo campeão será consagrado neste embate. O vencedor terá vaga na Supercopa da Holanda (Johan Cruyff Shield) contra o PSV, que acabou de vencer a Eredivise (Campeonato Holandês).

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Histórico na competição

Sexto colocado no campeonato nacional, o AZ Alkmaar, que tem o brasileiro Weslley Patati (ex-Santos), em seu elenco, já conquistou a Copa da Holanda em quatro ocasiões (1977/78, 1980/81, 1981/82 e 2012/13). Ou seja, vem de 13 temporadas sem conquistar a Copa nacional, poderia ter quebrado essa escrita na temporada passada, mas perdeu a final para o Go Ahead Eagles, nos pênaltis.

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Por outro lado, o NEC, terceiro colocado no campeonato nacional e buscando uma vaga na próxima Champions League, tem o atacante brasileiro Danilo (que fez sua carreira profissional quase toda na Holanda, emprestado pelo Rangers) e nunca venceu a Copa da Holanda. Já chegou por três vezes à final (1993/94, 1999/2000 e 2023/24) e ainda sonha com um título nacional de elite, já que só tem títulos de segunda e terceira divisão em seu currículo.

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A Copa da Holanda é um torneio que acontece desde 1898/99 e já teve 107 edições e tem o Ajax como maior vencedor, com 20 conquistas, além de Feyernoord, com 14, e PSV, com 11, em seguida. Se o AZ Alkmaar vencer, se isola na quarta colocação dos mais vitoriosos. Mas se o NEC levantar a taça, será o 41º time diferente a colocar sua foto na galeria de campeões.

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