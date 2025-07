Com campeões do mundo, CazéTV define equipe para final entre PSG e Chelsea

A final do Mundial de Clubes, neste domingo (13/07), terá uma cobertura especial na CazéTV, direto do MetLife Stadium, em Nova York. Os campeões do mundo Ronaldo e Romário estarão presentes na transmissão de Paris Saint-Germain x Chelsea.

A transmissão da final será realizada 100% dos Estados Unidos — a primeira cobertura internacional com a presença in loco de Casimiro e Luisinho. Além deles, completam o time da CazéTV na decisão da competição, Bárbara Coelho, Guilherme Beltrão, Isa Pagliari, João Barreto, Day Natale, Papi Coisa Linda, Fernando Campos, Chico Moedas e o ex-jogador Djalminha.

- Trata-se do maior jogo entre clubes da história. É a primeira decisão da Copa do Mundo de Clubes e isso nos coloca a responsabilidade de fazer a nossa transmissão e também a cobertura em torno da partida, a altura dessa competição e desse grande jogo. Vamos usar todos os recursos para dar ao fã de futebol a sensação de estar incluído, fazendo parte desse grande espetáculo - diz Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da CazéTV.

A estrutura da CazéTV no MetLife Stadium contará com cabine coberta para narração e apresentação, equipada com três câmeras. Também haverá um ponto de apresentação no gramado, com bancada personalizada e duas câmeras que já estarão funcionando quatro horas antes do jogo. Durante a partida, dois repórteres estarão no gramado com câmera exclusiva.

A transmissão da final marca o encerramento de uma maratona de 30 horas de programação ao vivo na CazéTV. Tudo começa neste sábado (12), às 14h, com a edição especial do CaféTV, seguida pelo Copazona, direto do MetLife Stadium. A cobertura continua durante toda a madrugada com os melhores momentos da Copa até agora, e retoma ao vivo no domingo a partir das 12h, com o pré-jogo da grande final — que começa às 16h — e sequência com o pós-jogo direto do estádio.

