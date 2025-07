Brasileirão voltou: torcedores na web comemoram retorno do campeonato

Ele voltou! Depois de um mês de paralisação devido ao Mundial de Clubes, o Brasileirão será retomado neste fim de semana com a realização da 13ª rodada, com quatro confrontos neste sábado (12).

continua após a publicidade

➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (12/07/2025)

Com o retorno de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras - representantes do país na Copa do Mundo de Clubes, o Campeonato Brasileiro, retoma seu ritmo normal. Além dos jogos deste sábado, o campeonato terá duelos no domingo (13) e na segunda-feira (14).

O retorno da liga nacional foi celebrado por torcedores na web, que já estavam com saudades do futebol brasileiro. Com direito a paródia da abertura oficial da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, memes da semana e diversas publicações de carinho, a web demostrou sua felicidade com a retomada da disputa do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja as reações na web

Confira os jogos de hoje no Brasileirão

Flamengo x São Paulo - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, às 16h30 – Globo e Premiere;

Internacional x Vitória - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, às 16h30 – Globo e Premiere;

Vasco x Botafogo - Estádio Mané Garrincha, Brasília, às 18h30 – Premiere;

Bahia x Atlético-MG - Arena Fonte Nova, Salvador, às 21h – Sportv e Premiere.