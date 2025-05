Samir Xaud será eleito neste domingo; entenda a eleição na CBF

Candidato único na eleição da CBF, Samir Xaud será escolhido neste domingo (25) como novo presidente da entidade. Ele terá o nome confirmado em um pleito protocolar, que está marcado para o fim da manhã na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A eleição terá votos de presidentes de federações e de clubes das Séries A e B.

continua após a publicidade

➡️Eleição da CBF é neste domingo; pode haver reviravolta?

Será a nona vez seguida que um presidente da CBF irá para uma eleição sem nenhum concorrente. A última vez que dois candidatos se enfrentaram foi há quase 40 anos, em 1986, quando Octávio Pinto Guimarães venceu Medrado Dias. Desde então, todos os presidentes foram eleitos sem precisar fazer esforço, ao menos nas urnas.

A eleição da CBF deste domingo segue as regras do estatuto aprovadas em 2017, já que as mudanças realizadas depois disso, em 2022 e 2024, foram anuladas na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que afastou Ednaldo Rodrigues da presidência.

continua após a publicidade

Pelas regras estabelecidas naquele ano, Samir Xaud precisou do apoio por escrito de oito federações e cinco clubes para se habilitar para a eleição da CBF. Mas conseguiu muito mais do que isso: 25 das 27 federações subscreveram sua candidatura, além de 10 clubes. Assim, Xaud eliminou qualquer chance de Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a anunciar candidatura, de disputar a eleição.

A Assembleia Geral Eleitoral que irá confirmar Xaud como presidente tem primeira convocação marcada para às 10h30. As regras eleitorais exigem que o quórum naquele momento seja de metade dos votantes mais um, e como são 67 aptos a votar (27 presidentes de federações, 20 de clubes da Série A e 20 de clubes da Série B), o número mínimo é de 34 cartolas. Se esse quórum não for atingido, o pleito é adiado para às 11h30, com qualquer número de votantes.

continua após a publicidade

Grupo de 20 clubes promete boicote à eleição na CBF

Na semana passada, um grupo de 20 clubes anunciou que irá boicotar a votação deste domingo por considerar que ficou alijado das discussões para a escolha do novo presidente. Além disso, Reinaldo Carneiro Bastos decidiu viajar e, a menos que nomeie um representante, a Federação Paulista também não irá participar do pleito.

Pelo fato de a eleição da CBF ter sido marcada para este domingo, em meio à 10ª rodada do Brasileirão, a comissão eleitoral permitiu aos dirigentes de clubes que optassem pelo voto à distância.

As regras eleitorais da CBF estabelecem uma hierarquia de votos: os das federações têm peso três; os dos clubes da Série A, 2; e os dos clubes da B, peso 1. Mas, com Samir Xaud como candidato único, essa diferença de pesos não terá qualquer efeito prático. Ele será empossado assim que a eleição acabar, com mandato válido até 2029.