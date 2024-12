Romário confirma presença na despedida oficial de Adriano

Romário é o mais recente nome confirmado para a despedida oficial de Adriano dos gramados. O evento "A Última Batalha do Imperador" acontecerá no próximo domingo, às 17h, no Maracanã. Outros jogadores confirmados para a partida são Vagner Love, Aloísio Chulapa, Edílson Capetinha e Emerson Sheik, todos serão comandados por Zico à beira do campo.

O maior ídolo da história do Flamengo chega ao Brasil no domingo pela manhã, vindo de Roma, na Itália. Ao confirmar a participação no evento, Galinho compartilhou seu entusiasmo e o desafio de gerenciar tantos talentos ofensivos.

- Um treinador com uma equipe dessa, com tantos artilheiros natos, que fizeram sucesso em suas carreiras, joga as camisas para o alto e seja o que Deus quiser! Na hora a gente vê o que faz. A única certeza é que teremos muitos gols, porque é muita qualidade reunida - disse o ex-jogador.

Adriano, "dono da festa", também se manifestou sobre o evento. Com muita emoção, o ex-jogador declarou que a partida é a realização de um sonho e agradeceu Romário pela presença confirmada.

- Esse jogo parece um sonho pra mim. Além de reencontrar meus companheiros de campo, e não serão poucos, ainda receberei ídolos da minha infância, referências da minha vida, como o Romário, mais um nome confirmado. Estou até ficando nervoso e ansioso (risos), mas muito feliz por tanto carinho. Espero o Maraca cheio e que as pessoas possam se divertir - disse o ex-jogador.

A despedida de Adriano

A expectativa é alta para que o Maracanã esteja lotado para a despedida de um dos maiores camisas 9 da história do Flamengo. A procura por ingressos tem sido intensa, com preços variando de R$ 75 a R$ 500, dependendo do setor.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, despedidadoadriano.com.br, com direito à meia-entrada em todos os setores e um desconto de 15% para sócios-torcedores do Flamengo. A retirada da gratuidade será na bilheteria 1 do estádio, no dia 14 de dezembro, das 10h às 14h.