Despedida de Adriano: veja como comprar ingresso e outras informações

A despedida de Adriano dos gramados será no dia 15 de dezembro, no Maracanã. “A Última Batalha do Imperador” contará com um amistoso entre Flamengo e Inter de Milão, da Itália. O Rubro-Negro contará com nomes que vestiram a camisa do clube, não necessariamente com o ídolo da torcida. Já a equipe italiana terá ex-companheiros de Adriano pela Nerazzurri. Nesta terça-feira, o público geral terá acesso aos ingressos.

continua após a publicidade

➡️ O último ato de Gabigol: Flamengo prepara despedida do jogador no Maracanã

Quanto custa o ingresso para a despedida de Adriano e como comprar

Os setores Norte e Sul contam com os ingressos mais baratos: R$75 (meia R$37,50). Já o Maracanã Mais, o mais caro, custa R$500 (meia R$250,00).

A MTR7, empresa responsável pelo evento, abriu a venda de ingressos, inicialmente, para sócios torcedores do Flamengo, que contam com 15% de desconto em cima do valor durante o primeiro lote ou até abrir a venda para o público geral.

continua após a publicidade

As vendas serão encerradas no dia 15, às 17h.

Expectativa de Adriano para o evento

Com menos de 20 dias para a sua despedida oficial dos gramados, Adriano enaltece a importância de ter um evento para colocar um "ponto final" na carreira.

- Estou muito ansioso. Pareço até uma criança! Graças a Deus, todos estão animados para que isso aconteça. Às vezes, nem acredito, porque, como sempre digo, não sei realmente quem eu sou. Meus amigos me dizem ‘você parece não ter noção de quem você é’. Sempre preferi curtir a vida desse jeito, mais na minha. Será importante para mim, para dar um ponto final na minha carreira. Estou feliz por poder rever amigos que jogaram comigo, pessoas que fizeram parte da minha história, nos bons e nos maus momentos, que acompanharam minha luta e viram o quanto batalhei. Só posso dizer muito obrigado - disse Adriano.

continua após a publicidade

Jogadores confirmados para jogar pelo Flamengo

Petkovic, Zé Roberto, Léo Moura, Ronaldo Angelim e Toró, que jogaram com Adriano no Flamengo, já confirmaram presença. Além deles, Athirson, Vagner Love, Júlio César, Reinaldo, Denílson, Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto também estarão presentes.

Adriano em ação com a Amarelinha (Foto: Francois Guillot/AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nomes que vestirão a camisa da Inter de Milão

Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis são alguns dos ex-jogadores confirmados para "A Última Batalha do Imperador”. O grande destaque, até então, é a participação de Materazzi, que atuou por dez anos com a camisa da Inter.