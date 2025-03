Com Argentina classificada, Messi faz mistério sobre participação na Copa

Com a Argentina matematicamente classificada para a Copa do Mundo, Lionel Messi tem a competição no radar. O camisa 10 tem vontade e desejo de disputar seu sexto Mundial, mas não quer se apressar e tomar uma decisão pública de forma precipitada, segundo o jornal "Olé".

Embora tenha sido cortado dos jogos contra Uruguai e Brasil por conta de uma pequena lesão, Messi se sente confortável com o elenco atual comandado por Scaloni. Os jogadores da Albiceleste também sonham em disputar uma nova Copa do Mundo com o craque e capitão da equipe.

No Mundial de 2026, Messi estará com 39 anos, mas a Argentina encontra uma forma de jogar sem o camisa 10. O atleta do Inter Miami esteve presente em apenas três dos últimos oito jogos (contando com o Brasil) do time de Scaloni, e a Albiceleste prova que não depende de um único nome.

Um dos empecilhos de Messi em relação a sua participação na próxima Copa do Mundo é a questão física. No início de 2025, o argentino fez uma boa pré-temporada visando o Mundial de Clubes, embora tenha convivido com pequenos contratempos.

Com a Copa do Mundo no horizonte e no radar, Messi planeja se recuperar, se afastar das lesões e seguir fazendo uma boa preparação. Isso significaria que o camisa 10 se tornaria o jogador com mais participações no torneio, tendo disputado seis vezes e ultrapassado nomes como Buffon e Lothar Matthaüs.

Messi fala sobre Copa do Mundo com Argentina

No fim de 2024, Messi foi questionado sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, onde joga atualmente. No entanto, o capitão desconversou sobre o tema e manteve o mistério.

- Não sei. Me perguntaram muitas vezes, ainda mais na Argentina. Espero terminar bem o ano, fazer uma boa pré-temporada, o que não consegui antes e, a partir daí, ver como me sinto. Falta pouco tempo, mas ao mesmo tempo falta tempo (considerável). Vivo o dia sem pensar mais na frente.