Roger Flores aponta utilidade de Loide Augusto para o Vasco

O Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Operário, na última terça-feira (20), em São Januário. A classificação aconteceu de forma dramática, nos pênaltis, e o atacante Loide Augusto foi alvo de críticas da torcida. Durante o programa "Seleção Sportv", dos canais "Globo", o ex-jogador Roger Flores analisou a atual passagem do atleta no clube carioca.

Para o atual comentarista, o camisa 45 é carente de qualidades técnicas. Mesmo assim, Roger pontuou que Loide pode ser útil para Fernando Diniz ao longo da temporada. Ele destacou que o atacante pode ser efetivo em cenários que o Vasco precise jogar pelo contra-ataque.

- O Loide é um jogador com baixíssima qualidade técnica para dar opções (de ataque) em um jogo fechado. Em que se tem que construir. Buscar jogadas individuais e associações curtas e inteligentes. Ele vai te dar poucas opções nestes cenários - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora, ele pode ser um cara útil quando o Vasco precisar jogar com uma linha baixa. Contra times melhores. A saída dele, de desafogo pode ser importante. Contra o Palmeiras, ele foi bem. Não se pode cobrar dele um jogo individual e de dependência técnica - concluiu.

Críticas de torcedores do Vasco

Durante o confronto contra o Operário, Loide Agusto se tornou protagonista da partida por conta de uma atitude polêmica. O caso aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante uma finalização no ângulo do goleiro Elias, que interrompeu a trajetória da bola. Após a jogada, Loide virou para o banco de reservas e colocou a mão atrás da orelha em um gesto de afronta a Fernando Diniz.

Poucos minutos antes do arremate do atacante, o técnico do Vasco criticou o jogador na beira do campo. Além do treinador, a torcida também reclamava da arquibancada do atleta, que entrou em campo durante a segunda etapa no lugar de Philippe Coutinho.

O gesto de Loide para o banco de reservas virou assunto rapidamente nas redes sociais. Internautas dividiram as opiniões sobre a atitude. Teve torcedor que ficou na dúvida para quem tinha sido o gesto, se foi para o treinador ou para a torcida.