Tchê Tchê destaca São Januário em classificação do Vasco: ‘Hostil’

Com o apoio de mais de 17 mil torcedores na última terça-feira (20), o Vasco sofreu, mas passou pelo Operário-PR nos pênaltis e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em um contexto complicado, marcado por empate sofrido nos minutos finais, foi de extrema importância mais uma vez o clima proporcionado pela arquibancada de São Januário.

Após a partida na Colina Histórica, o volante Tchê Tchê, titular contra o time paranaense e que atuou os 90 minutos, exaltou o estádio. Além da identificação pessoal, o jogador destacou como o ambiente pode atrapalhar os adversários.

- É um lugar hostil para os adversários. Para mim, eu me sinto em casa. Eu cresci assim, em um bairro humilde, com comunidades próximas. Me sinto muito à vontade. Nasci assim e cresci assim. É hostil para eles e, verdadeiramente, precisa ser feito de nossa casa sempre. Os adversários têm muita dificuldade, independente do que aconteça na partida a gente sempre tem muita chance de sair com a vitória - disse Tchê Tchê.

Em um momento da disputa de pênaltis, o Vasco se viu em situação complicada, podendo ser eliminado nas alternadas caso Thales Oleques convertesse sua cobrança. Houve uma confusão no centro do gramado, os dois times discutiram, e o lateral-direito acabou parando em Léo Jardim. Tchê Tchê comentou sobre a cena.

- O Vasco é um time 'copeiro'. Tem que ter essa confusão ali. Se eles convertessem aquela cobrança, passariam. Tem que tentar tirar os caras da zona de conforto. Foi iniciada pelo Vegetti e depois todo mundo foi na onda (risos). Os gringos, geralmente, têm esse negócio, essa catimba, sabem como fazer esse tipo de jogo de tirar as outras pessoas do sério.

Passado o sofrimento pela competição mata-mata, o Vasco agora foca no Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz voltarão a campo no sábado (24), no Maracanã, às 18h30, para o clássico com o Fluminense válido pela décima rodada.