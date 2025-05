Com brilho de Léo Jardim nos pênaltis, Vasco elimina Operário e avança na Copa do Brasil

O Vasco eliminou o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No final da noite desta terça-feira (20), em São Januário, os times empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. O goleiro Léo Jardim foi o grande nome do jogo, defendendo três cobranças na decisão. O time carioca vencia com gol de Rayan, mas Ademilson empatou nos acréscimos e levou a decisão para a cobranças de penalidades. O adversário do Cruz-maltino na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.

Como foi o jogo?

Vasco e Operário fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Cruz-Maltino controlou a partida mantendo a posse e tendo volume de jogo. O Fantasma, por sua vez, não estava de bobeira tentou igualar as ações. Logo aos dois minutos, quase que Nuno Moreira abre o placar após cruzamento de Lucas Piton. Foi a primeira grande chance da partida. A resposta do Operário veio aos 23 minutos. Allano cruzou, e Zuluaga cabeceou com perigo. Léo Jardim saltou e acompanhou a bola passar perto da trave.

O Vasco ainda teve mais duas chances para abrir o placar aos 25 minutos, com Rayan. Paulo Henrique lança à meia-altura e o atacante não alcançou a bola por muito pouco. Aos 33 minutos, o lateral-direito bateu de esquerda no canto e o goleiro do Operário se esticou todo para afastar.

Aos 41 minutos, Luiz Gustavo lançou, e Godói interceptou. O zagueiro do Operário errou na saída na sequência. Rayan se aproveitou, roubou a bola arrancou em velocidade. O atacante, que é cria do Vasco, chutou forte e ainda contou com a falha de Elias para abrir o placar e fazer São Januário explodir: a bola passou por entre as pernas do arqueiro.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro: Vasco pressionando e buscando ampliar. Logo aos seis minutos, Piton chutou no ângulo. De mão trocada, Elias fez uma grande defesa. Depois disso, o Operário começou a gostar do jogo e tentou dominar as ações. A exceção foi aos 23 minutos, quando Léo Jardim salvou o Vasco após uma cabeçada de Neto Paraíba.

As substituições fizeram o Vasco oxigenar e voltar a criar chances. Nos minutos finais, Loide Augusto chutou de fora da área e quase marcou um golaço, em ótima defesa de Elias. Tudo se encaminhava para mais uma vitória tranquila do Vasco sob o comando do técnico Fernando Diniz. No entanto, Ademilson subiu mais alto que Piton, após um cruzamento pelo lado direito e deixou tudo igual. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino levou a melhor e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Como foi a disputa de pênaltis?

Vegetti, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Adson e Loide Augusto cravaram para o Vasco. João Victor e Paulo Henrique perderam. Pelo lado do Operário, Allano, Boschilia, Cristiano, Ademilson, Índio e Rodrigo converteram. Léo Jardim pegou os pênaltis de Neto Paraíba, Oleques e Godói.

Rayan marcou o gol do Vasco na partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Fluminense no final de semana. O clássico será às 18h30 de sábado (24), no Maracanã. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 (7) X (6) 1 OPERÁRIO

TERCEIRA FASE (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Rayan (41' do 1ºT) e Ademilson (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Adson (VAS); Ademilson (OPE).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Mateus Carvalho) e Vegetti.

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano); Fransérgio (Índio), Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Allano, Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim (Ademilson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).