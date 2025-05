ANÁLISE: Classificação do Vasco tem toques de encorajamento, mental inabalável e heroísmo

Aos poucos, o "dinizismo" vai sendo entranhado no Vasco. A classificação, obviamente, veio por conta de Léo Jardim. No entanto, por trás disso, está a mudança de postura do grupo, que está passando a acreditar em si. E isso é o trabalho de Diniz surtindo efeito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco esteve longe de ser o time que fez uma das melhores partidas na temporada, que foi contra o Fortaleza. O Cruz-Maltino também não teve a mesma postura que teve contra o Lanús.

Rayan, o xodó de Diniz na segunda passagem pelo Vasco, abriu o placar em bela jogada individual nos minutos finais do primeiro tempo. O Operário empatou quase nos acréscimos. No intervalo para os pênaltis, o técnico cruz-maltino entrou em cena para dar coragem os jogadores.

continua após a publicidade

A presença do técnico contagiou o ambiente. O treinador não deixou o mental abalar, encorajou o grupo rumo à classificação e foi justamente o que aconteceu. Apesar de ser o terceiro jogo no comando, o "fator Diniz" tem dado provas de que se faz necessário para o elenco.

Dentro de campo, Léo Jardim se agigantou e pegou três cobranças do Operário. Herói e decisivo. Garantiu o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil e mais R$ 3,6 milhões aos cofres do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Diniz conta que não entendeu gesto de Loide em jogo do Vasco: ‘Preciso conversar com ele’

Léo Jardim defendeu três cobranças do Operário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O próximo desafio do Vasco será um clássico. Jogo marcado pelo reencontro de Diniz com o Fluminense. A bola rola às 18h30 de sábado (24), no Maracanã. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão.