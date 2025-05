Léo Jardim é exaltado por Diniz e torcedores do Vasco: ‘goleiro de Seleção’

Uma das referências do elenco do Vasco, o goleiro Léo Jardim mostrou mais uma vez sua importância ao defender três cobranças na disputa de pênaltis contra o Operário-PR, na última terça-feira (20), sendo o destaque na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A atuação chamou atenção, e o arqueiro se colocou na briga por uma vaga na Seleção Brasileira.

Os pedidos após o jogo vieram não só por parte do técnico Fernando Diniz, que avaliou Léo como postulante à convocação por parte de Carlo Ancelotti, como também de torcedores. O goleiro foi chamado por Dorival Júnior em 2024 para amistosos.

- Acredito que ele seja um dos goleiros que se coloca como postulante a vestir a camisa da Seleção. Pela idade, pela qualidade que vem demonstrando no Vasco desde que chegou aqui. Acredito que é um dos possíveis convocados, coloco ele nessa posição, sim - disse Fernando Diniz, em entrevista coletiva.

Léo Jardim defendeu três pênaltis em Vasco x Operário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na Copa do Brasil, pela segunda edição consecutiva, Léo se afirma como um dos grandes nomes do Cruz-Maltino. Em 2024, o goleiro salvou o time nas disputas de pênaltis contra Água Santa (segunda fase), Fortaleza (terceira fase) e Athletico-PR (quartas de final). Em 2025, colocou o Vasco nas oitavas da competição que, na temporada passada, chegou até a semifinal.

Léo Jardim exaltado na web

Nas redes sociais, torcedores pediram o atleta na próxima lista de Ancelotti, que será divulgada no dia 26 (segunda-feira). O Brasil vai a campo nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador (fora) e Paraguai, pelas Eliminatórias.

leo jardim é goleiro de seleção hj em dia sem brincadeira — bia 9WICE (@itwicen) May 21, 2025

Eu convocaria o Léo jardim pra seleção, o cara carrega esse time de mulas nas costas. É só não tomam de goleada por causa dele — Rodrigo e seus Blue Capsᶜᵉᶜ (@elgajobalakias) May 21, 2025

Parabéns pelo susto ao Operário, mas aqui é Vasco. Léo Jardim é seleção! — Vascaíno Realista (@realistavasco) May 21, 2025