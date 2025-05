Atitude de atacante em Vasco x Operário divide opiniões na web

O Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (20), em São Januário. A classificação aconteceu de forma dramática. Após protagonizar um empate por 1 a 1 com o Operário no tempo regulamentar, a equipe de Fernando Diniz alcançou a próxima fase nos pênaltis. Durante o confronto, uma atitude do atacante Loide Agusto viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo. O camisa 45 acertou uma finalização no ângulo do goleiro Elias, que interrompeu a jornada da bola. Após a jogada, Loide virou para o banco de reservas e colocou a mão atrás da orelha em um gesto de afronta a Fernando Diniz.

Poucos minutos antes do arremate do atacante, o técnico do Vasco criticou o jogador na beira do campo. Além do treinador, a torcida também reclamava da arquibancada do atleta, que entrou em campo durante a segunda etapa no lugar de Philippe Coutinho.

O gesto de Loide para o banco de reservas virou assunto rapidamente nas redes sociais. Internautas dividiram as opiniões sobre a atitude do atleta. Teve torcedor que ficou na dúvida para quem tinha sido o gesto, se foi para o treinador ou para a torcida. Veja a repercussão abaixo:

Vasco se classifica

Mesmo no sufoco, o Cruzmaltino alcançou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, Rayan marcou para o clube carioca, enquanto Ademilson deixou tudo igual na reta final do segundo tempo. Com o 1 a 1 no placar, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Léo Jardim assumiu o protagonismo da classificação cruzmaltina e defendeu três pênaltis. O atacante Loide, que foi bastante criticado ao longo da partida, foi o responsável por marcar a útima penalidade do Vasco na decisão.