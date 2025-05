Rizek projeta futuro de Neymar com o Santos: ‘Torço pra eu estar errado’

Com contrato até 30 de junho deste ano, Neymar afirmou que só tomará uma decisão sobre sua renovação contratual com o Santos após o último compromisso da equipe antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 10 ainda não definiu se permanecerá ou não na equipe da Vila Belmiro. Em vídeo para o "Ge", Rizek falou sobre a indefinição e fez uma projeção das consequências que um possível rompimento pode gerar.

- Eu sempre achei bonito, romântico, coisa de amor à camisa, que essa história tivesse agora um outro desfecho, com ele se recuperando — e recuperando o próprio Santos. Se ele agora, depois de cinco meses, disser “tchau e bênção” pro Santos — o que está no direito dele, inclusive — eu vou exercer o meu direito de opinar: o Neymar vai, de novo, abraçar o meme de que a pior decisão dele é sempre a próxima. Porque vai ficar a ideia, pelo menos pra mim, de que o Santos foi apenas um bote salva-vidas para ele se livrar do contrato com os árabes. Que o Santos foi apenas a conveniência do momento — e não uma paixão genuína, verdadeira, por quem revelou o craque pro futebol mundial. E pela frustração que isso vai gerar, pelo impacto negativo que isso pode causar ao Santos Futebol Clube, torço muito pra eu estar errado.

O jornalista, durante o vídeo, citou uma matéria do seu portal sobre valores financeiros do craque com o Peixe. Confira o trecho:

"Neymar recebe do Santos um salário mensal de 4,1 milhões de reais. Além dessa remuneração, o Peixe destina à NR Sports, empresa que gerencia a carreira do craque, 75% dos valores de todos os contratos fechados ou renovados após a chegada do jogador. Por contrato, esse montante de direito de imagem e marketing deve ser superior a 85 milhões de reais. No período de cinco meses, portanto, Neymar deverá receber ao menos 105 milhões de reais."

- Vamos parar com os subterfúgios e deixar bem claro o que é o retorno do Neymar ao Santos: é uma relação comercial, não é uma prova de amor. Ninguém está dando nada a ninguém. É uma relação comercial que o jogador e o clube entenderam ser boa para ambos os lados. Se o Neymar permanecer no Santos, conseguir melhorar o time — porque talento ele tem de sobra para isso —, o Santos fizer um bom Campeonato Brasileiro, o Neymar voltar a ser um jogador considerável para a Seleção Brasileira, estiver bem fisicamente, for convocado… Se tudo isso acontecer, aí sim a gente faz uma avaliação desse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas se ele for embora agora, ao final dessa curta relação de cinco meses, vamos chamar as coisas pelo nome: fiasco - disse Rizek.

Futuro de Neymar

O posicionamento do jogador mantém o mistério sobre seu futuro. Após a precoce eliminação do Santos na Copa do Brasil, diante do CRB, Neymar já havia demonstrado incerteza quanto à renovação, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída ao fim do contrato atual.

O camisa 10 ainda terá dois compromissos com a equipe antes do vencimento do vínculo: o primeiro será neste domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. O segundo está marcado para o dia 12 de junho, às 19h30, diante do Fortaleza.