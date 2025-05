Pai de Neymar fala sobre o futuro do camisa 10: ‘O Santos tem condição de abrigar?’

Após o amistoso do Santos contra o RB Leipzig, o pai de Neymar comentou sobre a renovação do contrato do camisa 10 do Peixe. O vínculo do craque santista se encerra no dia 30 de junho. O Alvinegro foi derrotado por 3 a 1 pela equipe alemã, nesta quarta-feira (28), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

➡️Fala de Neymar pai após jogo do Santos preocupa web: ‘Praticamente cravou’

➡️Neymar fica no Santos? Atacante despista sobre permanência

O empresário e gestor da carreira do craque questionou se o Peixe vai oferecer toda a condição necessária para o jogador trabalhar.

- Se eu estou falando que os riscos são nossos, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De falar que quer renovar ou não. O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar? Nestes cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos para não onerar o clube, e fizemos a nossa parte. Pelo contrário: trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. As pessoas podem falar do salário do Neymar, mas fazemos com que isso não onerasse o clube, pelo contrário. Cabe ao Santos administrar isso, eu não faço parte da administração financeira do Santos. Se o Santos tem dívida e paga com o que a gente está colocando, é outro problema. Precisamos saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado? Tem mercado - disse.

➡️Lance de Neymar em Santos x RB Leipzig viraliza na web: ‘Absurdo’

Neymar Pai, Marcelo Teixeira e Neymar Jr. durante premiação do Campeonato Paulista de 2025. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O futuro de Neymar no Santos

O empresário Neymar da Silva Santos também afirmou que o futebol não é feito da noite para o dia e pediu paciência para o momento de reconstrução.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- A gente não poderia correr riscos. Eu não poderia levar esse risco ao Santos. Eu poderia falar que quero um contrato de três anos e jogaria a responsabilidade para o Santos. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento, o Santos precisava de ajuda e de um impacto positivo para trazer apoiadores e patrocinadores. Foi o que aconteceu. Era para o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, e falar que queria um contrato de três ou cinco anos e sentar no contrato. O risco ficou todo para nós e para o Neymar. Se o Neymar não se recuperar, o que a gente faz para o 2° semestre? É difícil explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação de fora para dentro, isso precisa acontecer. Estamos fazendo o possível para que o Santos se coloque em momento de poder entregar dentro de campo e isso vai acontecer, tenha paciência. O futebol não é feito da noite para o dia - afirmou.

Neymar Pai ainda comentou que as lesões sofridas pelo filho eram esperadas. O craque se recuperou de dois problemas na posterior da coxa esquerda.

continua após a publicidade

- Essas lesões já eram esperadas, a gente sabia que, pela inatividade que ele teve durante um tempo, ele precisava de minutagem e forçar algumas situações para ver como o corpo dele reagiria. O Neymar nunca teve lesão muscular, todas as lesões foram traumas, impactos, choques… mas nunca musculares. As lesões musculares estão vindo porque são recorrência de um tempo gigantesco de inatividade, e a gente sabe que isso iria acontecer. É só o Neymar que está tendo lesão muscular? Não. Temos jogadores afastados por lesões musculares. É necessário a gente fazer esse tempo. O Neymar é muito intenso e não se poupa dentro de campo. Precisamos fazer um trabalho de colocar e saber tirá-lo, e isso o departamento do Santos está fazendo. Por ele, ele estaria toda hora jogando, mas não podemos deixar porque o 2° semestre é a coisa mais importante na carreira do meu filho - destacou.