Rizek diminui importância de possível título da Copa do Brasil para o Flamengo

André Rizek diminui possível conquista da Copa do Brasil de 2024 pelo Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 15:28 • Belo Horizonte (MG)

Flamengo e Atlético-MG decidem o título da Copa do Brasil de 2024 neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Em análise do confronto, o jornalista André Rizek diminuiu a importância da possível conquista do torneio nacional para o Flamengo. Para ele, a decisão tem um peso maior para o lado atleticano do que para o rubro-negro.

➡️ Atlético-MG x Flamengo: inteligência artificial aponta resultado da final

➡️ Torcedores do Flamengo tentam invadir setor visitante da Arena MRV

Ao argumentar sobre a partida, o jornalista relembrou da rivalidade interestadual entre as duas equipes. De acordo com Rizek, a equipe mineira sofreu mais ao longo do tempo em comparação ao rival. Por isso, ele aponta que a conquista da Copa do Brasil seria mais importante para a torcida do Atlético-MG do que para a do Flamengo.

- Não tenho dúvidas em afirmar que o peso maior, a tensão maior, a corda esticada, está mais para o Atlético-MG do que para o Flamengo. É claro, precisa nem falar, final vale para todo mundo e os dois clubes querem ser campeões. Mas dentro desta rivalidade, o lado atleticano tem mais mágoas do que o rubro-negro - iniciou.

Outro aspecto que pesou na análise de Rizek foi o fato da partida deste domingo marcar a primeira decisão de um título da Arena MRV, nova casa do Galo. Além disso, o comunicador ainda apontou que a taça da Copa do Brasil desta temporada teria um lugar especial no museu do clube mineiro, enquanto para o Flamengo seria apenas mais um título.

- É a primeira taça decidida na nova casa do Galo. Já pensou o Atlético-MG enxergar o principal rival fora de Minas levantar uma taça dentro de casa? Se o Galo ganhar será algo épico, uma coisa que o torcedor talvez consiga esquecer 80 e 81. Será algo inimaginável na história atleticana. Para o Flamengo, seria mais uma conquista, para o Galo não, seria algo memorável - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Final da Copa do Brasil

A partida decisiva da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo acontece neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para levantar o título dentro de casa, a equipe do técnico Gabriel Milito tem que reverter a desvantagem da derrota por 3 a 1 no jogo de ida, realizado no Maracanã. O alvinegro necessita de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença no segundo jogo para levar a disputa para os pênaltis.