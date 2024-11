Torcedores do Flamengo em uma das entradas da Arena MRV - (Foto: Reprodução)







Escrito por Marcio Dolzan e Lucas Bayer • Publicada em 10/11/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Flamengo encontram dificuldades para entrar na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (10), para o segundo jogo da final da Copa Do Brasil. O Lance! apurou que alguns rubro-negros tentaram invadir o local. A polícia, no entanto, utilizou spray de pimenta para dispersar o tumulto. Isso acabou atrapalhando a entrada dos rubro-negros.

No momento da chegada dos policiais, torcedores foram empurrados para dentro do estádio. Alguns deles, inclusive, sem ingressos.

Dificuldade dos torcedores do Flamengo para acessar o estádio

Diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, quando os atleticanos, em sua totalidade, entraram no Maracanã com cerca de uma hora e meia de antecedência, os rubro-negros sofrem nas filas do lado de fora. Nas redes sociais, alguns mencionam problemas nas catracas como um dos motivos da demora.

Torcedores do Flamengo nas filas de uma das entradas da Arena MRV - (Foto: Reprodução)

Funcionários da Arena MRV passam mal

Já na parte interna da casa do Galo, funcionários da Arena MRV passaram mal com o efeito do spray de pimenta. Além disso, torcedores no setor visitante também relataram o forte cheiro dentro do estádio.