Final da Copa do Brasil: Atlético-MG ainda pode reverter placar? Veja as odds

Créditos: Celso Pupo / Alamy Stock Photo | Atlético-MG decide final da Copa do Brasil em casa, mas está em desvantagem







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil. No jogo de ida, 03/11, no Maracanã, o rubro negro venceu por 3-1 e garantiu a vantagem. A decisão será neste domingo, 10/11, às 16 horas, na Arena MRV.

Apostar na Betsul >>

Cadastre-se com o código promocional Betsul e receba bônus de boas vindas.

Desde a edição de 2019, o gol fora, ou gol qualificado, não é mais um critério de desempate na competição. Portanto, o Atlético-MG precisa vencer por dois gols de diferença para voltar à briga e levar a disputa para os pênaltis. Caso vença por três gols ou mais, o Galo leva o título.

Sendo assim, será que o time de Gabriel Milito ainda tem chances na Copa do Brasil?

Odds Final da Copa do Brasil

De acordo com as casas de apostas, o favorito para ganhar no jogo de volta é o Atlético-MG. Segundo a Betsul, o Galo tem 54% de chances de vencer a partida. Veja as odds da operadora na tabela abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Atlético-MG 1.84 Empate 3.45 Vitória do Flamengo 4.17 Apostar na Betsul >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de novembro de 2024 às 14 horas.

No entanto, apesar de ser o mais cotado para ganhar a partida, o Atlético-MG não é o favorito ao título segundo as casas de apostas. Isso porque caso o Atlético-MG vença mas não alcance os três gols de diferença, o título será do Flamengo.

Ainda de acordo com a Betsul, o time mineiro só tem 27% de chances de reverter o placar e ser o campeão da Copa do Brasil. Confira as odds para o título:

Mercado: Longo Prazo Odds Atlético-MG 3.61 Flamengo 1.16 Apostar na Betsul >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de novembro de 2024 às 14 horas.